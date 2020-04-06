За мужество и заслуги

Центральным исполнительным комитетом СССР 90 лет назад, 6 апреля 1930 года, был учрежден орден Красной Звезды.

Орден Красной Звезды - одна из самых распространенных и универсальных наград периода СССР. Ею награждали за военные и гражданские заслуги по укреплению обороноспособности и безопасности страны как в военное, так и в мирное время, позднее стали вручать за выслугу лет в рядах Вооруженных сил. Первым кавалером новой государственной награды стал командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией, командарм 1-го ранга (впоследствии Маршал Советского Союза) Василий Блюхер за блестяще проведенную операцию по отражению китайской агрессии на Китайской Восточной железной дороге. Последнее награждение состоялось 19 декабря 1991 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награду получили четыре офицера Вооруженных Сил СССР.

Весной 2013 года в ходе поисковых работ в одном из районов Республики Молдова поисковики Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" обнаружили боевую награду времен Великой Отечественной войны - орден Красной Звезды. После запроса в Центральный архив министерства обороны Российской Федерации удалось выяснить, что награда принадлежала старшине танково-десантной роты 45-го гвардейского мотострелкового пулеметного батальона 20 гвардейской танковой бригады Ивану Семеновичу Голоулину, погибшему при освобождении Киева в 1943 году. По предположению поисковиков, награду после гибели владельца мог сохранить его боевой товарищ, потерявший ее впоследствии на молдавской земле. В сентябре 2014 года, в министерстве иностранных дел России статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в торжественной обстановке передал орден "Красной звезды" родственникам гвардии старшины Голоулина.

Еще одна награда, найденная молдавскими поисковиками, вернулась в Россию, на родину гвардии младшего лейтенанта Николая Соловьева.

© Photo : Архив поискового отряда "Август" Передача наград Н.А.Соловьева. Командир поискового отряда «Август» В.Сеньковский передает найденные в ходе поисковых работ боевые награды советнику-посланнику Посольства РФ В.Филиппу.

Выдержка из наградного листа:

"Гвардии сержант Соловьев в боях с немецкими оккупантами за Социалистическую Родину отличился мужеством и храбростью.

28.11.43 в бою за деревню Мирополь он выдвинулся со станковым пулеметом вперед пехоты и своим шквальным огнем обеспечил продвижение стрелковой роты. Когда 29.11.43 враг перешел в контратаку, он занял выгодную позицию и огнем своего пулемета обеспечил отражение контратаки. В этих боях тов.Соловьев уничтожил пулеметную точку и более 25 солдат и офицеров противника. Достоин Правительственной награды ордена Красной Звезды".

Боевой орден и гвардейский знак героя-пулеметчика были обнаружены в ходе поисковых работ в 2015 году. Тогда же и стали известны обстоятельства последнего подвига командира пулеметного взвода 236 гвардейского стрелкового полка 74 гвардейской Нижнеднестровской стрелковой дивизии, гвардии младшего лейтенанта Николая Соловьева. Читая документ военной поры, перед глазами встает картина страшного отчаянного боя в мае 1944 года на Кошницком плацдарме.

© Photo : архив Министерства обороны Последний бой младшего лейтенанта Соловьева

"…В ночь на 11 мая 1944 года в бою за село Дороцкое тов.Соловьев проявил исключительное мужество, храбрость и отвагу. Огнем своих пулеметов он обеспечил продвижение пехоты до окраины села и прикрытие правого фланга. Во время боя были израсходованы все патроны. Враг беспрестанно переходил в контратаки. Одурманенные спиртными напитками немцы шли во весь рост. Тов.Соловьев взял резервный пулемет и установил его на бруствере вражеской траншеи, в упор расстреливая немецких гадов. Противник находился уже в 10-15 метрах от его пулемета, но Соловьев не напугался, его мыслью было как можно больше уничтожить немцев. Кончились патроны и в последнем резервном пулемете. Тогда тов.Соловьев схватил винтовку за ствол руками, размахивая вокруг себя ложей, стал во весь рост и, крикнув "Смерть гадам!", бросился в рукопашный бой. В упор простреленный очередью вражеского автоматчика, тов.Соловьев пал смертью храбрых…" 20-летний младший лейтенант Соловьев был посмертно удостоен ордена Отечественной войны I степени.

В октябре 2015 года в актовом зале администрации поселка Ибреси Чувашской Республики Российской Федерации собрались военнослужащие, учащиеся школ, ветераны. В год юбилея Победы на Родину прибыли награды их героического земляка, Николая Соловьева.

© Photo : сайт поискового отряда "Август" Вручение ордена Красной Звезды родственникам младшего лейтенанта Николая Соловьева. Поселок Ибреси, Чувашия, октябрь 2015 года

Родственники погибшего офицера приняли решение передать реликвии в музей поселка, чтобы жители помнили и знали, какой ценой завоеван мир на земле.

© Photo : архив Русского историко-патриотического клуба Фамилия Н.А.Соловьева на плитах мемориала

А в молдавском селе Дороцкое Дубоссарского района в длинном списке фамилий погибших при освобождении воинов Красной армии высечена фамилия Николая Соловьева.

Памятник на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении села Дороцкое Дубоссарского района

Солдат в плащ-палатке держит на руках ребенка, указывая рукой на запад. Он охраняет вечный покой погибших героев-освободителей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK