В Бендерах появился трехтомник, посвященный истории города в период ВОВ

Со всеми материалами есть возможность ознакомиться каждому желающему, они представлены на сайте местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. На сайте администрации города Бендеры в разделе город/история и символика города размещен трехтомный сборник "Память", посвященный Великой Отечественной войне и бендерчанам, участвовавшим в боях, а также тем, кто спасал Бендеры от нацистов. Автором труда является бендерский историк Александр Стукало.

"Если кто-то желает внести коррективы (дополнить, изменить), можно обратиться к автору трехтомника по электронной почте, указанной на титульной странице книги", - отметили в администрации города.

Первая книга посвящена солдатам и офицерам Красной Армии, погибшим при освобождении города Бендеры в период с апреля по август 1944 года.

"Память-2" содержит сведения об уроженцах города Бендеры, сел Варница, Гиска, Протягайловка, Хаджимус, погибших на фронтах Великой Отечественной или пропавших без вести.

Третья книга посвящена участникам Великой Отечественной, которые в послевоенный период проживали на территории Бендер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK