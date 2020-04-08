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Бендеры

В Бендерах появился трехтомник, посвященный истории города в период ВОВ

© Sputnik / Irina Leahova
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (123)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200408/29800808/v-benderakh-poyavilsya-trekhtomnik-svoey-istorii-v-velikuyu-otechestvennuyu.html

Со всеми материалами есть возможность ознакомиться каждому желающему, они представлены на сайте местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. На сайте администрации города Бендеры в разделе город/история и символика города размещен трехтомный сборник "Память", посвященный Великой Отечественной войне и бендерчанам, участвовавшим в боях, а также тем, кто спасал Бендеры от нацистов. Автором труда является бендерский историк Александр Стукало.

"Если кто-то желает внести коррективы (дополнить, изменить), можно обратиться к автору трехтомника по электронной почте, указанной на титульной странице книги", - отметили в администрации города.

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© RIA Novosti /
Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом - в формате VR-реконструкции
Первая книга посвящена солдатам и офицерам Красной Армии, погибшим при освобождении города Бендеры в период с апреля по август 1944 года.

"Память-2" содержит сведения об уроженцах города Бендеры, сел Варница, Гиска, Протягайловка, Хаджимус, погибших на фронтах Великой Отечественной или пропавших без вести.

Третья книга посвящена участникам Великой Отечественной, которые в послевоенный период проживали на территории Бендер.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (123)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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