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Бессмертный полк в Тирасполе

Формат международной акции "Бессмертный полк" в Приднестровье меняется

© Sputnik / Irina Leahova
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (124)
12510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200409/29828419/format-mezhdunarodnoy-aktsii-bessmertnyy-polk-v-pridnestrove-menyaetsya.html

Оформление фотографий участников Великой Отечественной войны для акции переходит в электронную форму.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр и молодежное движение "Звезда" объявляют о начале подготовки к международной сетевой акции "Бессмертный полк" в Приднестровье. Начиная с 10 апреля, организации начинают принимать на электронную почту и по вайберу электронные фотографии ветеранов для их обработки и вставки в специальную рамку (аватарку с изображением журавлика) с целью последующего участия в общей интернет-акции. 

"Вероятно будет изменен и формат акции-шествия "Бессмертный полк", исходя из тяжелой эпидемиологической обстановки и необходимости максимальной защиты от вирусной угрозы уязвимых групп населения, включая в первую очередь пожилых граждан", - сказал исполнительный директор Днестровско-Прутского центра Игорь Белобородов.

Волонтеры Победы вручают ветерану Великой Отечественной войны написанные приднестровскими школьниками Письма Победы
© Sputnik / Irina Leahova
"Письма Победы" дошли до приднестровских ветеранов Великой Отечественной
По мнению организаторов из Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк", в сложившихся условиях можно "продемонстрировать свое личное отношение к Дню Победы без риска для своего здоровья и здоровья окружающих".

Организаторы предлагают в соцсетях сделать фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или записать свой рассказ о нем на видео и потом разместить историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

"Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома. На этом сайте уже около полумиллиона историй", - сообщили они.

Кроме того, история из соцсетей любого из добровольных участников может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

"В этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020", - поясняют организаторы.

Предлагается также в социальные сети разместить аватарку с Журавликом в фото профиля. Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут выставлены в группах организаторов. А 9 Мая можно заменить свое фото на странице на снимок своего родственника-ветерана.

Фотографии ветеранов (тружеников тыла) в электронном виде принимаются по электронной почте dpc-tiraspol@mail.ru и в вайбере +777 32-260.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (124)

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Теги:
Игорь Белобородов, "Бессмертный полк", акция "Бессмертный полк", Приднестровье


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