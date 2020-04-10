Как в Тирасполе отметят день освобождения города от нацизма

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр – Sputnik. Большинство населенных пунктов Приднестровья традиционно празднуют день своего освобождения на нацистов в апреле, однако в связи с введенным ЧП из-за коронавируса подобные массовые мероприятия в этом году не будут организованы.

"Принести в частном порядке цветы на могилы защитников, к памятникам и мемориальным плитам не возбраняется. Главное – никакого скопления граждан", - подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский, отметив, что и сам планирует в воскресенье 12 апреля поклониться героям на Мемориале славы в Тирасполе.

Подобным образом, когда несколько человек от администрации возлагали цветы к Мемориалам славы, благодарность защитникам отечества выразили в Каменке 24 марта, в Рыбнице 30 марта и в других населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, официальные церемонии и митинги памяти отменены.

"Позвоните в этот день ветеранам, работникам тыла, детям войны – тем, кто освобождал наш край и страну, кто восстанавливал ее в послевоенные годы. Поговорите с ними по душам, узнайте о нуждах и желаниях, предложите помощь. Это будет большим проявлением почтения, внимания и заботы", – призвал Красносельский.

По его словам, помянуть погибших героев можно и дома, рассказав детям и внукам о далекой войне и ее героях, и при этом не подвергая опасности заражения ветеранов, самих себя и своих близких.

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