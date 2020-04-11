В России дан старт акции "Наша Победа 75": участвовать могут все желающие

В акции может принять участие каждый, для этого нужно лишь опубликовать свой рассказ, фото или видео в социальных сетях с определенными хэштегами.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В России стартовала акция "Наша Победа 75", в рамках которой можно рассказать историю о событиях Великой Отечественной войны, о людях или населенных пунктах. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Совместно с Агентством стратегических инициатив и проектом "Поколение уверенного будущего" запускаем акцию "Наша Победа 75". Расскажите историю своих дедушки, бабушки, соседа, населенного пункта, памятника, письма с фронта, медали", - написал Толстой.

Он подчеркнул, что "вынужденная самоизоляция – это свободное время для того, чтобы заглянуть в семейный альбом, поведать своим друзьям еще не рассказанную историю долгого и трудного пути, рассказать о вкладе представителей всех народов в Победу".

В акции может принять участие каждый, для этого нужно лишь опубликовать свой проект – рассказ, фото или видео – в социальных сетях с хэштегами #прадедвоевал #медалиневрут #сохраниправду #ХранителиВремён #АСИ #ПУБ. Как сообщают авторы проекта, с их помощь можно будет собрать все истории вместе.

"Чтобы Ваш рассказ принял участие в конкурсе и получил шанс попасть в сборник, который будет издан в конце года, зарегистрируйтесь на сайте проекта и укажите в посте свой ID. Все подробности конкурса можно найти на сайте проекта", - заключил Толстой.

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