Слободзея отмечает 76-летие освобождения от нацизма

В отличие от прежних лет празднование прошло скромно – возложением цветов к Мемориалу Славы несколькими представителями местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – Sputnik. Город Слободзея как никогда за всю историю знаменательного праздника отметил 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Без традиционного митинга, без горожан, патриотических песен и стихов в исполнении молодых ребят. Этого требуют карантинные меры, сообщили в районной администрации.

"Но праздник без внимания не остался. Руководство администрации Слободзейского района и председатель райгорсовета в значимый день возложили цветы к постаментам Мемориалов Славы", - отметили в администрации.

Глава администрации Слободзейского района и города Слободзея Василий Тищенко сказал, что из-за введения чрезвычайного положения дату отмечают не столь масштабно, однако это не означает, что о ней забыли.

Оккупация

"Мы помним, чтим и придаем самое большое значение этому событию. И благодарны нашим ветеранам ВОВ, труженикам тыла, тем, кто был в концлагерях, блокаде Ленинграда за их подвиг, за их героизм", - заявил он.

Слободзея была захвачена румынскими подразделения фашистской Германии в 1941 году. 13 августа они завершили оккупацию территории сегодняшнего Приднестровья. На захваченных землях был установлен новый порядок. Не было такого села в Приднестровье, где фашисты не оставили бы свой кровавый след.

Освобождение

Путь к освобождению был очень тяжелым и долгим. И, наконец, в ночь на 11 апреля в ходе Одесской наступательной операции бойцы 3-й Украинской армии, более 10 дивизий, вошли в Слободзею.

Герои Победы

Днем 11 апреля "Совинформбюро" сообщило радостное известие: "На Тираспольском направлении наши войска с боем продвинулись вперед и овладели районным центром Слободзея, а также заняли более 100 других населенных пунктов.

Завершилась освободительная операция приднестровского края 14 апреля и сразу же началась подготовка к Ясско-Кишиневской операции, которая успешно прошла в августе 1944 года.

В боях за освобождение приднестровского края погибло более 10 тысяч советских солдат и офицеров. При освобождении Слободзеи предположительно сложили головы более 700 воинов-освободителей. Похоронены они в братских могилах Слободзеи.

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