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Салют в парке Победы

К 75-летию Великой Победы открывается серия фотоэкскурсий по выставкам

© Sputnik / Alexander Vilf
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (128)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200411/29851850/75-letie-velikoy-pobedy-otkryvaetsya-seriya-fotoekskursiy-po-vystavkam.html

Онлайн-экспозиции откроются с фотовыставки "Народные мстители", подготовленной Музеем Победы совместно с Российским государственным архивом социально-политический истории.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В преддверии 75-летия Великой Победы представительство Россотрудничества в Молдове открывает серию фотоэкскурсий по выставкам, посвященным истории Великой Отечественной войны.

Онлайн-экспозиции открылись с фотовыставки "Народные мстители", подготовленной Музеем Победы совместно с Российским государственным архивом социально-политический истории.

"Выставка посвящена истории советского партизанского движения 1941–1945 годов. Партизан часто называют народными мстителями. Взявшись за оружие, они мстили фашистским захватчикам за вероломное нападение, за террор, грабежи и насилие, творимые на оккупированной территории", - отметили в организации.

Дети рисуют.
© Sputnik / Igor Mikhalev
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Партизанское движение, как подчеркнули в представительстве Россотрудничества, стало важным фактором в достижении победы над фашистской Германией и ее союзниками.

"На выставке "Народные мстители" представлены хранящиеся в Музее Победы документальные материалы участников войны в тылу врага. Демонстрируются электронные копии листовок, плакатов, фотографий, партизанских газет, произведений изобразительного искусства из собрания Музея Победы, РГАСПИ и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны", - пояснили в организации.

Материалы выставки, как отметили в представительстве Россотрудничества, призваны показать величественную картину партизанской борьбы, развернувшейся в годы Великой Отечественной войны на временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территориях СССР и героические подвиги советских партизан.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (128)

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