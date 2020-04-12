В Приднестровье презентовали электронную версию книги о героях Победы

Документальный сборник "Есть такая профессия – Родину защищать" посвящен юбилейной дате Великой Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. Cлужба управления документацией и архивами Приднестровья презентовала на официальном сайте электронную версию документального сборника "Есть такая профессия – Родину защищать". Это шестое издание из серии "Твои люди, Приднестровье". Книга рассказывает о знаменитых земляках, прошедших горнило войны.

"В издании собраны уникальные материалы о Героях Советского Союза, Кавалерах Ордена Славы, боевой и жизненный путь которых связан с нашим краем", - рассказали в ведомстве.

В издании представлены фрагменты личных дел офицеров – малая толика огромного пласта ранее не публиковавшихся документов.

"Но даже эта малая часть позволит составителям издания осветить жизненный путь конкретных людей, а читателю – составить целостный образ героев, определивших Победу советского народа в Великой Отечественной войне", - говорят исследователи.

В основе издания лежат документы Архивного фонда Приднестровья. В первой главе сборника приведены сведения о становлении военных комиссариатов, об их деятельности во время Великой Отечественной войны и в мирное время.

Во вторую главу сборника вошел справочный материал о звании "Герой Советского Союза" и документы из личных дел офицеров, получивших его, а в третью – данные о звании "Кавалер Ордена Славы" и личные дела его обладателей.

В четвертой главе представлены архивные находки – образцы организационно-распорядительной документации военных и послевоенных лет с подлинными подписями известных советских военачальников.

Все документы дополнены сведениями из обобщенного банка данных "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и портала "Память народа".

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