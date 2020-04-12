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Часовня на Мемориале славы города Тирасполь, вечный огонь

В нескольких городах Приднестровья отметили день освобождения от нацизма

© Sputnik / Irina Leahova
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (130)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200412/29857386/v-neskolkikh-gorodakh-pridnestrovya-otmetili-den-osvobozhdeniya-ot-natsizma.html

Традиционный митинг, посвященный важной исторической дате, ни в одном из городов не проводили, но почтили память героев возложением цветов на Мемориалах Славы.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - Sputnik. Жители Тирасполя, Дубоссар и Григориополя отмечают 76-ую годовщину освобождения приднестровских городов от немецко-румынских захватчиков. Ежегодно 12 апреля сотни благодарных потомков приходят на Мемориалы Славы, к памятникам и могилам участников Великой Отечественной войны, чтобы, опустив цветы на плиты с именами героев, почтить память освободителей. Обстоятельства нынешнего года не позволяют провести традиционные митинги и массовые мероприятия, посвященные Дню освобождения.

"От имени всего приднестровского народа россыпь цветов, как символ вечной благодарности, оставил сегодня на мемориальных плитах и у подножий памятников в городе Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский", - сообщают в пресс-службе приднестровского лидера.

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Красносельский призвал уделить повышенное внимание ветеранам, подчеркнув, что они не должны почувствовать себя одинокими в этот праздничный день.

"Слова поздравлений и благодарности могут звучать в телефонном режиме, адресовать их можно в виде открыток, цветов и подарков, доставленных на дом", - подчеркнул он.

Трудности несравнимы

В Дубоссарах руководители местной администрации также возложили цветы к памятным плитам на Мемориале Воинской Славы и почтили память героев-освободителей минутой молчания.

"То, что тогда пришлось пережить нашим родным, ни в какое сравнение не идет с тем, что переживаем мы сейчас. Это поколение героев, у которого мы должны многому учиться и которого должны быть достойны", - отметил глава Дубоссар Руслан Чабан, пожелав каждой семье добра, радости, любви и мирного неба.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (130)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Мемориал славы, Мемориал Славы, освобождение Молдовы, освобождение, нацизм, Приднестровье


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