Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай

Тот памятный день, когда войска Красной армии штурмом овладели столицей Австрии, отделяют от нас ровно три четверти века.

На протяжении многих лет записывая воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, помимо исторических данных, фронтовых ситуаций, имён и званий, в итоговой расшифровке всегда хочется сохранить стиль речи человека. Текст не передаст интонации и говор, но вот меткие фразы и обороты очень здорово могут дополнить образ человека, "оживить" его рассказ.

Одним из самых запоминающихся интервью для меня стала запись воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, командира 45-мм орудия 2-го батальона 450-го Гвардейского полка 114-й стрелковой дивизии, гвардии старшего сержанта Николая Никитовича Ушакова.

© Photo : Алексей Петрович Ушаков Н.Н. 1975 год.

Крепкий, как и его, совсем не старческое рукопожатие, солдатский язык, будто переносил туда, в, победный 45-й, до которого не всем было суждено дойти.

«Воевал я командиром 45-мм орудия. Сама пушка, я считаю, очень хорошая и надёжная. Точная и очень лёгкая. Весила вместе с передком всего 1 200 килограммов, и мы ввосьмером, куда хочешь её могли выкатить. Правда, в отношении безопасности артиллеристов слабо защищённая. Достаточно одного точного снаряда, чтобы уничтожить и орудие, и прислугу. Потому "сорокопятку" и называли в войсках - "Смерть Гитлеру, конец расчёту!".

Главной целью, по словам собеседника, были пулемёты. Ну а, если засекали снайпера, "долбили" его до тех пор, пока он не успокаивался навечно. Особенно эффективными для таких целей были шрапнельные снаряды, но, к сожалению, их выдавали очень мало.

"А основной нашей задачей была непосредственная поддержка пехоты. А по танкам.. Ну что может сделать такая пушчонка танку? Разве что попасть в смотровую щель механика-водителя. Тогда, конечно, машина остановится, а по недвижимой цели уже можно стрелять и по каткам, и по гусеницам. Но мне на фронте редко доводилось стрелять по вражеским танкам. В основном по бронетранспортёрам", продолжил Николай Никитович.

И все-таки, такой бой пришлось принять под самый конец войны, на улицах Вены.

"Танковый бой это самый плохой, самый страшный бой. Хуже него, только бои в окружении. Да ещё уличные бои. Их отличительная особенность– внезапность. Ведь откуда угодно могут выстрелить, из подвала, с крыши, из-за угла. Этого добра мы в конце войны хлебнули, в Венгрии, Австрии. Ладно, если городок небольшой, считай, вошли и вышли. А если город огромный. Вот за Вену-то драться пришлось девять дней…", - поделился своими воспоминаниями ветеран.

Выдержка из наградного листа, по которому командир 45-мм орудия 2-го батальона 450-го Гвардейского полка 114-й стрелковой дивизии Ушаков Н.Н. был награждён орденом "Отечественной войны" II-й степени: "8.4.1945 в бою за город Вена гв.сержант Ушаков лично из орудия подбил самоходное орудие и бронетранспортёр, подавил 8 огневых точек противника и огнём из автомата уничтожил 12 гитлеровцев".

© Photo : Алексей Петрович Наградной лист Ушаков Н.Н.

Также в наградном листе на сержанта Ушакова, по которому он был награжден медалью "За отвагу" сказано, что "он в бою за город Вена сильным огнем отразил атаку танков, подбил один танк и уничтожил 4 солдат".

"Немало повидал я освобожденных нашей армией городов, но так, как нас встречали в освобожденной Вене, я не забуду никогда. После боёв весь город вышел на улицы, и встречали нас, как родных! Местные жители расставляли столы, выносили вино и закуску. Помню, стоит пожилая семейная пара, она держит поднос с рюмочками, а он чайник с вином, и наливает нашим солдатам", рассказал собеседник.

После Вены гвардейский полк Ушакова дошёл до Эльбы, где встретился с американскими войсками. Оттуда, после окончания войны, гвардии сержанта направили для участия в главном парада его жизни – Параде Победы. Свою послевоенную жизнь Николай Никитович связал с армией, служил в самых отдаленных уголках Советского Союза.

© Photo : Алексей Петрович Ушаков Н.Н. с супругой.

В конце беседы всегда задаю последний вопрос: войну часто вспоминаете? Может быть снится? Честный и прямой солдатский, без пафоса, ответ:

"Часто. Почему-то чаще всего снится старшина с двумя термосами – с едой и с фронтовыми "наркомовскими". Видимо потому, что его появление для нас всегда означало одно – жизнь продолжается…", - ответил воин-освободитель.

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