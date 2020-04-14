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Мужество, честь и любовь к Родине - плакаты войны и Победы в видеовыставке

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (137)
4020
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200414/29869780/muzhestvo-chest-i-lyubov-k-Rodine---plakaty-voyny-i-pobedy-v-videovystavke.html

В ней наглядно продемонстрированы те агитационные материалы, которые в Великую Отечественную поднимали боевой дух солдат и укрепляли в силе тех, кто трудился в тылу.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. Дню освобождения города Дубоссары от немецко-румынских оккупантов в картинной галерее посвятили новую видеовыставку. Это рассказ о роли плакатов в годы войны, взгляд на то, как менялось содержание изображений и настроение художников.

"Пропаганду и агитацию назвали третьим фронтом Великой Отечественной. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в конечном итоге, и решила исход войны", - рассказывает старший научный сотрудник Дубоссарской картинной галереи Владимир Стародубов.

Созданием агитационных плакатов занимались талантливые художники, имена которых остались в истории изобразительного искусства советского народа. Самыми известными художниками этого жанра были Дмитрий Моор, Виктор Дени, Михаил Черемных, Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий, группа художников "Кукрыниксы", группа художников "Окна ТАСС" и многие другие.

"Плакаты военного времени можно назвать солдатами: они били точно в цель, формируя общественное мнение, создавая четкий негативный образ врага, сплачивая ряды советских граждан, рождая необходимую для войны эмоцию: гнев, ярость, ненависть, — и в то же время, любовь к семье, которой угрожает враг, к родному дому, к Родине", - поясняет он.

По его словам, плакаты укрепляли боевой дух солдат. Взывали к совести и чести, мужеству и храбрости, и спустя многие годы людям, далеким от войны, при взгляде на изображение не приходится долго размышлять над смыслом нарисованного.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (137)
Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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