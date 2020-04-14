Винтовка неизвестного снайпера

Когда в конце XIX века конструктор Сергей Иванович Мосин представил на конкурс свой образец первой магазинной винтовки, вряд ли он предполагал, что она обретет в русской армии такую известность и прослужит ей столько лет. Во времена технического прогресса, когда то, о чем мечталось вчера, сегодня становилось реальностью, жизнь какой-либо новинки измеряется несколькими годами.

Например, танки, впервые появившиеся на поле боя в 1916 году, тогда казались неуязвимыми монстрами. Всего лишь через два десятка лет на фронтах Второй Мировой войны действовали боевые гусеничные машины, связанные со своими "предками" разве что названием. Также дело обстояло с самолетами, кораблями, артиллерийским вооружением.

Что касается стрелкового оружия, то и оно развивалось невероятными темпами. Пистолеты и автоматы, пулеметы разных конструкций, противотанковые ружья и многое другое.

А русская трехлинейка, принятая на вооружение в 1891 году, производилась в России вплоть до 1965 года, пробыв в солдатских руках более семидесяти лет! Самый известный русский автомат системы Калашникова пока не побил этого рекорда.

Винтовка Мосина прошла через все испытания с честью. Во время русско-японской войны ее применяли русские войска, защищая Порт-Артур и сражаясь под Мукденом. В годы Первой Мировой выстрелы трехлинейки раздавались на полях Галиции и Восточной Пруссии. С началом Великой Отечественной войны, благодаря своим высоким боевым свойствам и надежности, винтовка Мосина осталась главным оружием советского солдата.

Она не была чудом военной техники, как например, знаменитая "Катюша", а просто и неприхотливо служила спутницей солдата в суровые дни войны. Из нее стреляли по озверевшему врагу из окопов, примыкали трехгранные штыки и ходили в рукопашные схватки, а при необходимости использовали как посох, опираясь на который можно было доковылять до медсанбата.

Высоко оценивали трехлинейку советские снайперы. Например, Герой Советского Союза Людмила Павличенко уничтожила из своей винтовки 309 гитлеровцев, в том числе 36 снайперов, Михаил Сурков поразил 702 захватчиков, а знаменитый сталинградский стрелок Василий Зайцев - 225 солдат и офицеров противника.

Невероятно, но факт: нашим солдатам удавалось сбивать из винтовки даже вражеские самолеты! Вот о чем говорилось в одной из сводок Совинформбюро: "Батарея тов. Галина сбила четыре фашистских самолета. Метким зенитчикам помогают снайперы-красноармейцы. На днях звено "мессершмитов" попыталось атаковать с бреющего полета подразделение лейтенанта Никитинского. Снайпер старшина Малышев меткими выстрелами из винтовки сбил один вражеский истребитель, остальные самолеты скрылись".

Александр Твардовский в своей поэме "Василий Теркин" так описывает подобный случай:

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в этом году пройдет празднование Дня Победы

То не шутки — бой идет.

Встал один и бьет с колена

Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка

На брезентовом ремне,

Да патроны с той головкой,

Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий.

Самолет чужой, с крестом,

Покачнулся, точно лодка,

Зачерпнувшая бортом".

Многие бойцы встретили последний час, обнимая свое верное оружие. До сих пор поисковики находят их, рванувшихся в атаку, сжав до боли в руках винтовку… Им досталась суровая участь – воевать даже после смерти. Так, спустя 75 лет, в августе 2019 года, на плацдарме у села Рэскэец района Штефан-Водэ, был обнаружен неизвестный советский солдат, предположительно снайпер, с винтовкой системы Мосина, оснащенной оптическим прицелом.

© Photo : Архив Русского историко-патриотического клуба Советские каски, пистолет-пулемет Шпагина и винтовка системы Мосина со снайперским прицелом.

Имя героя, к сожалению, установить не удалось.

Есть памятники танкам, самолетам, кораблям, артиллерийским орудиям. В столице Республики Молдова, в Кишиневе, на мемориальном комплексе "Вечность", в 1974 году было увековечено знаменитое солдатское оружие. В небо взмыли 25-метровые "трехлинейки" Мосина, сложенные в пирамиду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мемориальный Комплекс "Вечность".

Так их складывали солдаты, останавливаясь на привал. В таком положении в основные узлы оружия не попадала грязь, в случае тревоги солдат мог быстро схватить его и быть готовым к бою. Стилизованные винтовки охраняют покой спящих на воинском кладбище советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник погибшим героям в Кишиневе стал и единственным памятником верной спутнице солдата, винтовке системы Мосина.

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