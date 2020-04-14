Казахский батыр на днестровском плацдарме: Герой Советского Союза Канаш Камзин

В селе Гура Быкулуй в братской могиле вечным сном спять герои-освободители. Среди них – легендарный батыр, что в переводе с казахского значит "герой, богатырь", лейтенант Камзин.

Лето 1941-го года, вторая половина июня. Уже с конца мая идут выпускные экзамены, в типографиях печатают образцы дипломных листов, в которых стройными рядами выстроятся оценки: горбатые тройки, строгие и уверенные четвёрки, изящные, без тени изъяна, пятёрки. Ждал своего аттестата и выпускник Казахского педагогического института Канаш Камзин. С детства полюбивший просторы родного края, он хотел рассказывать о Казахстане детям, учить их географии. Рано оставшись сиротой, Канаш хотел, чтобы его будущие ученики ни в чем не испытывали нужды, знали, что даже в самой трудной ситуации их не оставят в беде. Новая жизнь, новые горизонты откроются для молодого учителя и его будущих учеников…

На смену физическим и политическим картам пришли карты военные. Ускоренный выпуск Сталинградского пехотного училища, лейтенантские погоны и пистолет вместо указки. Вместо учеников – бойцы, разных возрастов, национальностей и характеров. Теперь они, вместе со своим ротным, вращали Землю, и писали новую географию – географию освобождения.

Середина апреля 1944-го года. Освободив Одессу и Тирасполь, Красная армия подошла к Днестру. Бурную, вышедшую из берегов реку предстояло форсировать под огнем противника, который успел укрепить противоположный берег, пристрелять места возможных переправ. На соседнем участке фронта уже дрались наши войска, отвоёвывая метр за метром землю между сёлами Шерпены и Пугэчены.

Настало время для прорыва и здесь, у села с трудно выговариваемым для всех "не местных" названием - Гура Быкулуй.

Выдержка из наградного листа на командира стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, 57-й армии 3-го Украинского фронта лейтенанта Камзина:

"…В ночь с 12 на 13 апреля 1944 года под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, с первым эшелоном форсировал сам, а потом со всей ротой, реку Днестр в районе села Бычок Григориопольского района Молдавской ССР. После форсирования реки он сразу повёл роту в атаку по захвату и расширению плацдарма на правом берегу реки. Личным примером мужества и смелости он воодушевлял бойцов на подвиги".

© Photo : Камзин Канаш. Архивное фото.

Рота Камзина сумела штурмом овладеть господствующей высотой, носившей на военных картах порядковый номер 650. Но взять высоту иногда бывает проще, чем её удержать.

Что творилось той холодной апрельской ночью у молдавского села Гура Быкулуй, мы никогда доподлинно не узнаем. Обе стороны выполняли, как это и предусмотрено воинскими уставами, предельно ясные задачи: немцы и их союзники румыны стремились сбросить в стремительно бегущие воды Днестра наших солдат. Советские бойцы, в свою очередь, делали свою обычную с 22 июня 1941 года работу – стояли насмерть. Поливая наседающих немцев из пулеметов, бойцы под командованием Камзина дали возможность переправиться через реку второй и третьей роте. С левого берега стрелков поддерживали огнём артиллеристы.

В критический момент боя на высоте завязалась рукопашная схватка, в которой бесстрашный командир роты Канаш Камзин погиб смертью храбрых. 13 сентября 1944-го года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память не имеет границ, и ныне живущие должны свято чтить тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сегодня на земле царил мир. Решением совета села Гура Быкулуй одна из центральных улиц получила имя в честь лейтенанта Камзина. На этой улице стоит школа – "сердце" и "душа" каждого населенного пункта. На одной из её стен установлена гранитная плита с текстом на казахском и молдавском языках.

© Photo : Алексей Петрович Памятная доска на школе в селе Гура Быкулуй.

Рядом со школой, в братской могиле, вечным сном спять герои-освободители. Среди них – легендарный батыр, что в переводе с казахского значит "герой, богатырь", лейтенант Камзин.

© Photo : Алексей Петрович Мемориал в селе Гура Быкулуй.

Память офицера чтут в Казахстане и Молдове. В минувшем году поисковики отряда "Майдан жолы" из Павлодара передали своим молдавским коллегам капсулу земли с Родину погибшего Героя.

© Photo : Алексей Петрович Капсула с землей, переданная поисковиками Казахстана.

В канун Дня Победы, на торжественной церемонии, посвященной открытию отреставрированного мемориала в селе Гура Быкулуй, пахнущая степью и полынью земля Казахстана легла на могилу своего храброго и достойного сына.

© Photo : Алексей Петрович Передача земли с родины Героя. Представитель консульства Республики Казахстан Кыран Орынбеков и представители поисковых отрядов Молдовы.

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