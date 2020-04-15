К 75-летию Победы в Молдове 450 ветеранов войны получат памятную медаль

Концепция исполнения награды разработана представителями Министерством обороны в сотрудничестве с Национальной комиссией по геральдике.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила законопроект об учреждении юбилейной государственной награды "75 лет со Дня Победы во Второй мировой войне". Памятной медалью будут награждены 450 ветеранов войны в Молдове.

Согласно проекту, правительство обеспечит финансирование изготовления памятной медали. По оценкам, речь идет о 157 тысячах 500 леях.

Концепция награды разработана Министерством обороны совместно с представителями Национальной комиссии по геральдике при Президенте Республики Молдова.

© Photo : Правительство Молдовы Модель медали к 75-летию Победы.

Проект будет обсуждаться парламентскими комиссиями, а затем на пленарном заседании парламента.

Говоря о торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент Молдовы Игорь Додон попросил не путать понятия "праздник отменяется" и "праздник переносится".

Глава государства сообщил, что 9 мая по всей стране, к сожалению, из-за вирусной угрозы не состоятся памятные мероприятия, в том числе шествие "Бессмертного полка".

Однако в нынешнем году массовое празднование 75-летия Победы состоится 24 августа – в день освобождения республики от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года.

Ранее Додон одобрил инициативу советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности Виктора Гайчука о выделении средств для оказания социальной помощи ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

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