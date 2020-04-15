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Письмо с фронта - экспонат выставки Приближая Победу.

В Каменке ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Наследники великой Победы (381)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200415/29897409/v-kamenke-ushel-iz-zhizni-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny.html

Александр Иосифович Левкович служил на Черноморском флоте и охранял берега родной земли вплоть до Дня Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. На 94-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, "Отличный работник культуры Приднестровья", житель Каменки Александр Иосифович Левкович. Его жизненный путь – пример стойкости человеческого духа и самоотверженного служения Родине, сказал глава администрации района и города Владимир Бычков.

"Его жизнь была свидетельством беззаветного служения Родине, своим соотечественникам. Светлая память об Александре Иосифовиче навсегда останется в наших сердцах как яркий пример отваги, ратного и трудового подвига, истинного патриотизма. Он всегда был достойным примером для своих учеников и коллег", - отметил Бычков.

Александр Иосифович родился 15 июня 1926 года в Винницкой области в большой многодетной семье. В тридцатые годы семья была раскулачена и выслана на север в Архангельск.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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В начале войны пятнадцатилетний Александр наравне со взрослыми работал в тылу. В 1943-ом году был направлен в спецшколу связи в город Полярный. После учебы служил на Черноморском флоте, охранял берега родного края до Дня Победы и четыре года после нее.

За отвагу и героизм Александр Левкович награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.

В 1953 году он окончил Музыкальное училище в городе Архангельск. Переехав в город Луцк, работал преподавателем в музыкальной школе. В 1973 году, оставив за плечами 20 лет педагогической деятельности в этом городе, переехал в поселок Каменка, где работал преподавателем в музыкальной школе, в стенах которой воспитал не одну плеяду музыкантов.

В 2015 году Александру Иосифовичу было присвоено звание "Человек-легенда".

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Тема:
Наследники великой Победы (381)

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Теги:
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