История парадов Победы на Красной площади

Торжественные парады войск в День Победы стали фактором объединения общество, воспитания патриотизма и уважени к ратному труду, пишет военный обозреватель.

Решение руководства России о переносе в 2020 году парада Победы на более поздний срок выглядит взвешенным и оптимальным для сохранения здоровья многих тысяч людей в условиях расширения пандемии COVID-19. И все же сдвинуть парад во времени будет непросто.

Президент России Владимир Путин поручил перенести военный парад на Красной площади в Москве, парады в других регионах РФ, другие массовые мероприятия в честь 75-летия победы, в том числе шествия "Бессмертного полка". Российский лидер не озвучил даты, когда эти мероприятия состоятся, но пообещал, что проведут в этом году.

Ранее Минобороны РФ и городские власти Москвы рассматривали вариант проведения военного парада 9 мая без гостей и непосредственных зрителей (телетрансляция). Но ветераны, организаторы "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий предложили перенести празднование Дня Победы.

Подготовка и проведение главного военного парада страны на Красной площади – сложнейшее мероприятие протяженностью в несколько месяцев, и стоимостью в миллиарды рублей. Сдвиг парада во времени – не менее сложен технологически, психологически, и дорого обойдется в финансовом плане.

Красота воинского строя – видимая вершина айсберга, результат многодневных усилий десятков тысяч людей и фантастической логистики.

Подготовку к Параду Победы традиционно начинают в начале апреля на подмосковном полигоне Алабино более 15 тысяч военнослужащих из разных географических точек России. К примеру, 1500 офицеров и курсантов. Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина переброшены из Воронежа в Подмосковье несколькими рейсами Ил-76 Военно-транспортной авиации. Для организации жизнедеятельности и непрерывного образовательного процесса по специальности вместе с курсантами прибыли командиры подразделений, преподаватели двух десятков факультетов и специалисты служб тылового обеспечения. Прочие военные вузы и соединения представляют парадные расчеты численностью 450 человек, но организация и алгоритмы – столь же многомерные.

© Sputnik / Фотохост-агентство Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Строевая подготовка парадных "коробок" в пунктах постоянной дислокации войск и вузов начинается еще в декабре-январе. Так достигаются невероятные единство и слаженность действий воинского строя. Кроме пеших парадных расчетов, тренируются экипажи сухопутной и авиационной боевой техники (всего 400 единиц). Как правило, на подмосковном полигоне Алабино проходит более 10 "зачетных" репетиций парада, а потом – три генеральные в Москве (в конце апреля и в начале мая). К 15 апреля этого года в Подмосковье состоялись уже четыре авиационные тренировки – самые емкие с точки зрения организации и соблюдения мер безопасности воздушного движения.

Традиции в строю

Парады Победы стали ежегодными относительно недавно. После окончания Великой Отечественной войны, подобные мероприятия гораздо чаще проводились с привязкой к социалистическим праздникам – Дню труда (1 мая) и очередной годовщине Октябрьской революции (7 ноября). Вероятно, из-за огромной организационной нагрузки и дороговизны в СССР военные парады на Красной площади в честь Дня Победы состоялись только четыре раза – в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах.

Сегодня кажется невероятным, но после 1945 года целых 20 лет не было военных парадов в Москве в День Победы.

В 1947 году Президиум Верховного Совета СССР постановил считать 9 мая рабочим днем (на 17 лет), и только в 1965-м День Победы снова стал праздничным (первый раз вынесли Знамя Победы, а Москва получила звание "Города-героя").

© Sputnik / Yevgeny Khaldei Знамя Победы над Берлином

Историческую коллизию пытаются объяснить суровыми внешнеполитическими условиями и внутриполитической обстановкой в стране конца 40-х и 50-х годов прошлого века. Началась холодная война, все силы и средства были брошены на укрепление обороны.

Власти пристрастно оценивали всенародную славу маршала Победы Георгия Жукова. А еще слишком велика была боль утрат – вдовы и дети миллионов погибших на войне красноармейцев воспринимали 9 мая, прежде всего, днем памяти и скорби. Для многих на постсоветском пространстве этот праздник и сегодня "со слезами на глазах". Историки до сих пор спорят о количестве погибших на войне советских людей, называют цифры до 28 миллионов человек.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов наносит надпись на стену Рейхстага в историко-художественной панораме "Битва за Берлин"

Как бы то ни было, через 20 лет после войны выросло поколение советских людей, которые ужасов войны не знали, живые ветераны уже не столь активно влияли на умы молодежи.

Торжественные парады войск в День Победы стали в большей степени объединять общество, генерировать патриотизм и уважение к ратному труду.

В России парады 9 мая стали регулярными с 1995 года, а военная авиация возобновила участие в торжественных мероприятиях в 2005 году.

Время не властно

В Москве 9 мая 1945 года не было военного парада и алых гвоздик, горожане просто радовались, плакали, обнимались на улицах с незнакомыми людьми.

© Sputnik / Mikhail Ozerskiy 9 мая 1945 года в Москве

Парад советских войск в Берлине состоялся 4 мая 1945 года у Бранденбургских ворот, принимал его военный комендант Берлина генерал Николай Берзарин.

Первый парад Победы в Москве прошел 24 июня 1945 года под командованием маршала Константина Рокоссовского, принимал парад маршал Георгий Жуков. Участвовали 12 сводных полков – от 10 фронтов, Военно-морского флота и Наркомата обороны. Всего более 12 тысяч отличившихся в боях военнослужащих – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В завершение парада к стене Кремля были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti. Москва, Красная Площадь, 24 июня 1945 года. Парад Победы в архивных кадрах

Заметим, в том же году, 16 сентября в китайском Харбине состоялся парад советских войск, посвященный победе над Японией.

Одинаковых парадов не бывает, у каждого – свои особенности, но 9 мая 1995 года на Красной площади реконструировали исторический Парад Победы 1945 года. Сводные полки ветеранов представляли все 10 фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. А

19 мая был принят Федеральный закон, согласно которому военные парады Победы ежегодно проводятся в Москве, городах-героях, и в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Военные парады с годами становятся сложнее и зрелищнее – технологически и политически. В 2005 году отмечалось 60-летие Победы, и на Красной площади впервые присутствовали не только победители, но и ветераны Вермахта, приехавшие вместе с канцлером Германии Герхардом Шредером. В параде участвовали 4 тысячи российских ветеранов войны и 7 тысяч действующих военнослужащих.

© Sputnik / Alexander Vilf Военнослужащий в кабине бронеавтомобиля "Тигр" на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Тяжелая боевая техника России, включая ОТРК "Искандер" и танки Т-90, впервые прошла по Красной площади в мае 2008 года. Иностранные военнослужащие из Великобритании (в этой стране памятные мероприятия проходят и 8, и 9 мая), США, Франции, Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны) участвовали в параде на Красной площади 9 мая 2010 года. Рекордным количеством военнослужащих запомнился парад 2011 года – 20 тысяч военнослужащих. В Параде Победы 2014 года участвовали кавалеристы Президентского (ранее Кремлевского) полка Федеральной службы охраны, а в 2015 году – кубанские казаки.

Что касается оперативных отмен или переносов во времени каких-то воинских ритуалов, в День Победы бывало и такое. К примеру, 24 июня 1945 года из-за погодных условий отменили авиационную часть парада. Также случилось в 2017 и 2019 годах. Победа от этого не померкнет.

Когда бы ни состоялся военный парад в честь 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, нашу общую историю не "передвинешь", и не перепишешь: 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по Московскому времени) в пригороде Берлина генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представители Люфтваффе генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фридебург подписали акт о полной капитуляции Германии.

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