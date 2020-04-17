Солдатский платок. История на ткани

Сегодня уже невозможно представить себе великий праздник Победы без акции "Бессмертный полк", ставшей, наравне с военным парадом на Красной площади, неотъемлемой частью празднования. Всего несколько лет понадобилось этой замечательной идее, чтобы объединить в едином строю города, страны и континенты. Сейчас, в сложных условиях, которые переживает человечество в борьбе с распространением опасной вирусной инфекции, акцию "Бессмертный полк" предлагается провести в онлайн формате, опубликовав в сети Интернет фотографии своих предков, участников Великой Отечественной войны.

В рамках рубрики "Эхо войны" нам бы хотелось вспомнить еще об одной форме увековечения памяти героев, ставшей своеобразной предтечей Бессмертного полка.

В 2011 году Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" объявили необычную акцию ко Дню Победы. На лоскуте ткани размером 30 на 30 сантиметров учащимся школ и лицеев республики было предложено любым доступным способом представить информацию о своем предке – участнике Великой Отечественной войны. Фамилии, имена, воинские звания, награды – все, что было известно. Акция получила название "Солдатский платок".

Откровенно говоря, мы, как организаторы, не ожидали такого широкого отклика. В канун Дня Победы платки прибыли практически из всех регионов республики. Их привозили педагоги и родители, передавали автобусами и всеми возможными способами. Чувствовалось, что наш призыв "лег на сердце" детям, внукам и правнукам солдат-победителей.

"Солдатский платок", как позже и "Бессмертный полк", в едином строю уравнял всех – погибших и не вернувшихся с полей сражений, тех, кто дошел до Победы, но не дожил до очередной ее годовщины, тех, кто был жив и готовился встречать праздник. Рядовой и сержант, полковник и генерал, кавалеры солдатских медалей и полководческих орденов ровными квадратами соединялись в единую историю. Платки шли от классов и школ, от кружков и секций, от организаций и творческих коллективов. Раскрывая новый присланный сверток с тканью, мы не переставали удивляться исполнению каждого полотнища. Вышитые детскими руками солдатские имена и звания, раздобытые в семейных архивах сведения о полученных наградах и фронтовых ранениях, прикрепленные булавками военные фотографии и гвардейские ленты… На одном из платков сверкали пуговицы советской военной формы. Как определить победителя, как оценить память? В этом случае ни одно жюри не сможет дать объективной оценки. Все без исключения участники получили памятные дипломы.

Дождливым майским днем в канун Дня Победы в селе Спея Новоаненского района, у памятника погибшим освободителям, готовилась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций на полях былых сражений. Вот привезли из сельского храма прямоугольные гробы, в которых покоились неизвестные герои войны.

© Photo : Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Сверху на них установили солдатские каски. Стали прибывать почетные гости, ветераны, жители села. Перед самым началом церемонии поисковики развернули огромное, сшитое из сотен солдатских платков, разноцветное полотнище.

© Photo : Алексей Петрович Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Солдаты и офицеры - воины-победители, провожали в последний путь своих боевых товарищей. Так, символическим единением живых и мертвых, известных и неизвестных, завершилась наша памятная акция "Солдатский платок".

© Photo : Алексей Петрович Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Хотя разве можно считать ее завершенной? До середины июня платки продолжали поступать из районов республики. Некоторые учебные заведения пожелали разместить исполненные их учениками полотнища в школьных музеях. Оставшиеся платки стали одними из первых экспонатов музея поисковых организаций "Ратная слава". Каждому посетителю музея в завершении экскурсии мы демонстрируем эти бесценные свидетельства памяти поколений.

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