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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Солдатский платок. История на ткани

© Sputnik / Федор Левшин
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Эхо войны. Экспонаты музея поисковых организаций (4)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200417/29916707/soldatskiy-platok-Istoriya-na-tkani.html

Sputnik Молдова публикует очередной материал из серии "Эхо войны. Экспонаты музея поисковых организаций".

Сегодня уже невозможно представить себе великий праздник Победы без акции "Бессмертный полк", ставшей, наравне с военным парадом на Красной площади, неотъемлемой частью празднования. Всего несколько лет понадобилось этой замечательной идее, чтобы объединить в едином строю города, страны и континенты. Сейчас, в сложных условиях, которые переживает человечество в борьбе с распространением опасной вирусной инфекции, акцию "Бессмертный полк" предлагается провести в онлайн формате, опубликовав в сети Интернет фотографии своих предков, участников Великой Отечественной войны.

Стенд со стрелковым оружием времен Великой Отечественной войны
© Sputnik / Максим Блинов
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В рамках рубрики "Эхо войны" нам бы хотелось вспомнить еще об одной форме увековечения памяти героев, ставшей своеобразной предтечей Бессмертного полка.

В 2011 году Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" объявили необычную акцию ко Дню Победы. На лоскуте ткани размером 30 на 30 сантиметров учащимся школ и лицеев республики было предложено любым доступным способом представить информацию о своем предке – участнике Великой Отечественной войны. Фамилии, имена, воинские звания, награды – все, что было известно. Акция получила название "Солдатский платок".

Откровенно говоря, мы, как организаторы, не ожидали такого широкого отклика. В канун Дня Победы платки прибыли практически из всех регионов республики. Их привозили педагоги и родители, передавали автобусами и всеми возможными способами. Чувствовалось, что наш призыв "лег на сердце" детям, внукам и правнукам солдат-победителей.

Памятник на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении села Верхние Кукурузены
© Photo : архив поискового отряда "Август"
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"Солдатский платок", как позже и "Бессмертный полк", в едином строю уравнял всех – погибших и не вернувшихся с полей сражений, тех, кто дошел до Победы, но не дожил до очередной ее годовщины, тех, кто был жив и готовился встречать праздник. Рядовой и сержант, полковник и генерал, кавалеры солдатских медалей и полководческих орденов ровными квадратами соединялись в единую историю. Платки шли от классов и школ, от кружков и секций, от организаций и творческих коллективов. Раскрывая новый присланный сверток с тканью, мы не переставали удивляться исполнению каждого полотнища. Вышитые детскими руками солдатские имена и звания, раздобытые в семейных архивах сведения о полученных наградах и фронтовых ранениях, прикрепленные булавками военные фотографии и гвардейские ленты… На одном из платков сверкали пуговицы советской военной формы. Как определить победителя, как оценить память? В этом случае ни одно жюри не сможет дать объективной оценки. Все без исключения участники получили памятные дипломы.

Дождливым майским днем в канун Дня Победы в селе Спея Новоаненского района, у памятника погибшим освободителям, готовилась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций на полях былых сражений. Вот привезли из сельского храма прямоугольные гробы, в которых покоились неизвестные герои войны.

Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.
© Photo :
Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Сверху на них установили солдатские каски. Стали прибывать почетные гости, ветераны, жители села. Перед самым началом церемонии поисковики развернули огромное, сшитое из сотен солдатских платков, разноцветное полотнище.

Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.
© Photo : Алексей Петрович
Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Солдаты и офицеры - воины-победители, провожали в последний путь своих боевых товарищей. Так, символическим единением живых и мертвых, известных и неизвестных, завершилась наша памятная акция "Солдатский платок".

Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.
© Photo : Алексей Петрович
Акция «Солдатский платок» село Спея Новоаненского района. 7 мая 2011 года.

Хотя разве можно считать ее завершенной? До середины июня платки продолжали поступать из районов республики. Некоторые учебные заведения пожелали разместить исполненные их учениками полотнища в школьных музеях. Оставшиеся платки стали одними из первых экспонатов музея поисковых организаций "Ратная слава". Каждому посетителю музея в завершении экскурсии мы демонстрируем эти бесценные свидетельства памяти поколений.

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Тема:
Эхо войны. Экспонаты музея поисковых организаций (4)

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