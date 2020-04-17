Солдатский платок. История на ткани

Сегодня уже невозможно представить себе великий праздник Победы без акции "Бессмертный полк", ставшей, наравне с военным парадом на Красной площади, неотъемлемой частью празднования. Всего несколько лет понадобилось этой замечательной идее, чтобы объединить в едином строю города, страны и континенты. Сейчас, в сложных условиях, которые переживает человечество в борьбе с распространением опасной вирусной инфекции, акцию "Бессмертный полк" предлагается провести в онлайн формате, опубликовав в сети Интернет фотографии своих предков, участников Великой Отечественной войны.
В 2011 году Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" объявили необычную акцию ко Дню Победы. На лоскуте ткани размером 30 на 30 сантиметров учащимся школ и лицеев республики было предложено любым доступным способом представить информацию о своем предке – участнике Великой Отечественной войны. Фамилии, имена, воинские звания, награды – все, что было известно. Акция получила название "Солдатский платок".
Откровенно говоря, мы, как организаторы, не ожидали такого широкого отклика. В канун Дня Победы платки прибыли практически из всех регионов республики. Их привозили педагоги и родители, передавали автобусами и всеми возможными способами. Чувствовалось, что наш призыв "лег на сердце" детям, внукам и правнукам солдат-победителей.
Дождливым майским днем в канун Дня Победы в селе Спея Новоаненского района, у памятника погибшим освободителям, готовилась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций на полях былых сражений. Вот привезли из сельского храма прямоугольные гробы, в которых покоились неизвестные герои войны.
Сверху на них установили солдатские каски. Стали прибывать почетные гости, ветераны, жители села. Перед самым началом церемонии поисковики развернули огромное, сшитое из сотен солдатских платков, разноцветное полотнище.
Солдаты и офицеры - воины-победители, провожали в последний путь своих боевых товарищей. Так, символическим единением живых и мертвых, известных и неизвестных, завершилась наша памятная акция "Солдатский платок".
Хотя разве можно считать ее завершенной? До середины июня платки продолжали поступать из районов республики. Некоторые учебные заведения пожелали разместить исполненные их учениками полотнища в школьных музеях. Оставшиеся платки стали одними из первых экспонатов музея поисковых организаций "Ратная слава". Каждому посетителю музея в завершении экскурсии мы демонстрируем эти бесценные свидетельства памяти поколений.
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