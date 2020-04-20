Сюжет "Время добавляет в списки"

МИАР Sputnik Молдова и Национальный Координационный Комитет "Победа" представляют новый сюжет, посвященный памяти героев ВОВ. Мы расскажем об архивной поисковой работе по выявлению имен солдат и офицеров Красной армии, погибших на территории Молдавии в годы войны.

Недавно разговорились с одним из коллег – бывшим красным следопытом, командиром поискового отряда одного из крупных кишиневских заводов.

"Много документов военной поры сейчас публикуется. Жаль, что в наше время к ним не было доступа. Многое удалось бы узнать намного раньше".

Я резонно отметил, что действительно массив доступных документов Великой Отечественной войны год от года увеличивается и нам сейчас открываются многие неизвестные ранее страницы. С другой стороны, поисковики и красные следопыты Советского Союза многих героев застали вживую, успели услышать, записать воспоминания.

© Sputnik / А. Петрович Книга Памяти села Гура Быкулуй, переданная поисковиками в примарию

Из этой многогранной картины сегодня и строится история Великой Отечественной войны, героическая, иногда противоречивая, сложная, и, от первого до последнего документа, написанная кровью и потом наших дедов и прадедов.

Фамилии на гранитных плитах мемориалов и памятников. Кто и когда задумывался о том, как появились здесь имена героев? Кто и на основании каких документов вносил сюда данные погибших солдат? На протяжении многих лет городские и сельские советы пользовались списками, составленными военными комиссариатами, которые, в свою очередь, руководствовались доступными на тот момент архивными материалами. Составленные по горячим следам, они зачастую оказывались неполными, изобиловали ошибками.

Лишь в 2007-м году, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации – главный держатель документов периода Великой Отечественной войны, совместно с компанией "Элар" запустили проект Объединённой базы данных "Мемориал".

На одноименной информационной платформе в общий доступ стали публиковать рассекреченные оцифрованные документы времен Великой Отечественной войны, касающиеся потерь Красной армии с 1941 по 1945 годы. Спустя шесть десятилетий после войны к ним получили доступ родные погибших солдат и офицеров Красной армии, историки, исследователи, поисковики.

С первых же месяцев работы ОБД "Мемориал" стало ясно, что работы здесь – непаханое поле. Часть документов еще в советское время исследователи изучали, сидя в архивах, но большая часть материалов увидела свет впервые. Вот тогда и начали сверять списки военкоматов, городских и сельских советов с теми, что теперь стали доступны для изучения.

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Результаты оказались невероятными по своим масштабам: на некоторых воинских захоронениях отсутствовало от 20 до 60 процентов действительно погибших в том или ином населенном пункте военнослужащих! Это значит, что имена тысяч, десятков и сотен тысяч солдат и офицеров не нашли своего увековечения в граните, как того требует долг благодарных потомков. Их место упокоения до сих пор не известно, родные до сих ищут безвестную могилу своего погибшего предка. В каждом городе, селе и посёлке, где война оставила братские захоронения, обнаруживаются неточности в списках захороненных.

Республика Молдова не стала исключением из этого печального правила. Работу, начатую красными следопытами, сегодня продолжают поисковики. Всю нагрузку этого непростого и кропотливого труда сегодня взял на себя командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский. Тысячи имен, вырванных им из забвения, нашли своё отражения в граните на воинских мемориалах нашей страны. Более трёх десятков Книг Памяти – уточненных списков погибших солдат и офицеров Красной армии, передано поисковиками в примарии сёл и городов Молдовы.

© Photo : Архив поискового отряда "Август" Передача наград Н.А.Соловьева. Командир поискового отряда «Август» В.Сеньковский передает найденные в ходе поисковых работ боевые награды советнику-посланнику Посольства РФ В.Филиппу.

Вместе с книгой в печатном варианте, передается и диск с архивными документами, изученными в ходе работы в ОБД "Мемориал". Месяцы напряженного труда, требующего не только знаний военной истории, умений владеть современными компьютерными программами, терпения и усидчивости, но и опыта поисковой работы.

Фамилии часто писались с ошибками, и чтобы отыскать того или иного солдата приходиться продумывать несколько десятков возможных вариантов написания; схожесть названий населенных пунктов часто вызывает путаницу – в населенных пунктах с одинаковыми названиями могут быть увековечены люди, погибшие за два-три месяца до реально происходивших тут военных событий; доскональное изучение всего массива документов, часто противоречащих друг другу; знание топографии и географии – молдавский населенный пункт, записанный на слух писарем, может иметь такую причудливую вариацию, которую не всегда удаётся разгадать с первого раза (пример: село Рошкань Новоаненского района в документах военного времени встречается как "Орушкай").

О масштабах такой работы можно судить по одному примеру работы, завершенной в минувшем году. В рамках реконструкции на братской могиле советских воинов в селе Гура Быкулуй Новоаненского района первоначальный список погибших с 425 имен вырос до 1299!

За прошедшие 75 лет после окончания войны этой работой, к сожалению, не занимался никто. Сегодня, имея на руках все возможности для восстановления исторической справедливости, мы можем исправить ошибки военного и послевоенного времени. Ведь за каждым именем стоит человеческая судьба – судьба погибшего солдата. За ней - судьбы людей, не дождавшихся его с фронта, разыскивавших его после войны, его потомков, которые хотят отыскать последнее место упокоения своего предка. Спустя столько лет «время добавляет в списки еще кого-то, кого нет... И ставит, ставит обелиски».

Об архивной поисковой работе, выявленных именах и судьбах героев Великой Отечественной войны – защитниках и освободителях Молдавии, читайте в нашем новом сюжете - "Время добавляет в списки"