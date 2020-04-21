И нет безымянных солдат".

В центре одного из самых живописных сел на берегу Днестра стоит памятник. Солдат в накинутой на плечи плащ-палатке, сжимая в руках автомат, поддерживает за плечо согнувшуюся от страшного известия женщину.

© Photo : Алексей Петрович Памятник на братской могиле села Холеркань Дубоссарского района

"Ваш муж, младший сержант, санинструктор Мандрейкин Тимофей Гаврилович, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 20 апреля 1944 года и похоронен в лесу южнее 2 км д.Галеркань Молдавской АССР".

© Photo : из архива «ОБД Мемориал» Извещение о смерти Мандрейкина Т.Г.

Солдату – боевому товарищу погибшего, еще предстоит отомстить за его гибель, еще год по фронтовым дорогам ему идти до Победы. Женщина до последнего дня будет хранить в заветной шкатулке, вместе с треугольниками фронтовых писем, эту последнюю казённую бумажку, навеки перечеркнувшую ее жизнь.

© Photo : архив поискового отряда «Август» Фото младшего сержанта Мандрейкина Т.Г.

После ожесточенных апрельских боёв 1944 года за село Холеркань похоронки разлетелись во все концы Советского Союза: в 27 областей и регионов России, в 13 областей Украины, в Белоруссию, Грузию и Казахстан. Пришла она и в семью санинструктора 63-го заградительного отряда 53-й армии младшего сержанта Мандрейкина, которого с фронта ждала жена, Ульяна Петровна. Будучи бойцом заградотряда, он не стрелял в спины отступающих, как сегодня любят лгать и воображать современные фальсификаторы. Младший сержант Мандрейкин спасал солдатские жизни. "В бою у ж.д.станции Гостищево "Дубовая Роща" хорошо обеспечивал и оказывал помощь раненым бойцам и командирам, вынес с поля боя 17 человек с их оружием". Жизни своих товарищей спасал, а свою не уберег, навек оставшись на молдавской земле.

© Photo : из архива «Подвиг народа» Наградной лист на Мандрейкина Т.Г

Изучая документы военных лет, иногда параллельно хочется набрасывать сценарий блокбастера о войне. Только высасывать ситуации из пальца, как это часто происходит в современных фильмах, нет надобности, а главным героем будет не выдуманный персонаж, а реально существовавший человек, боец Красной армии. Такой, как писарь-каптенармус 3-го стрелкового батальона 288-го гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии, старшина Евгений Васильевич Сороко.

"В ожесточенных боях 7, 8, 9 июля 1943 года у дер.Мясоедово Белгородского района Курской области, уничтожил 10 немецких солдат и офицеров. Имея знания в вождении танков, вывел на свою сторону один немецкий танк и вездеход".

Угонять немецкую технику старшине-белорусу понравилось, и вскоре он решил опробовать выпущенные специально к сражению на Курской дуге технические новинки Фердинанда Порше.

"В период боевых действий у дер.Мелехово Белгородского района Курской области, тов.Сороко, имея некоторые познания в вождении танков, когда противник оставил самоходную пушку, в которой отказал мотор, тов.Сороко выдвинулся к этой пушке, и под огнем противника устранил неисправности мотора и вывел эту пушку в расположение полка".

© Photo : из архива «Подвиг народа» Наградные листы на Сороко Е.В.

Угнанная немецкая самоходка в боях за Харьков и Белгород исправно громила позиции бывших хозяев, поднимая на воздух ДЗОТы и артиллерийские батареи. На груди бесстрашного гвардии старшины, к уже имевшемуся ордену Красной звезды, прибавился орден Отечественной войны I степени. 19 апреля 1944 года гвардии старшина Сороко умер от ран в 599 отдельном медсанбате, и был похоронен у здания школы в селе Голерканы.

© Photo : их архива «Подвиг народа» Наградные листы на Сороко Е.В.

Убит, ранен, умер от ран… Сухие официальные глаголы навсегда прошедшего военного времени. Их вписывали в графу "причина смерти" в документах воинских подразделений. Вечным памятником ездовому 267-го стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, уроженцу Алтая, гвардии ефрейтору Фадею Тарасенко стал седой и строптивый Днестр, над волнами которого прозвучало его последнее солдатское "Ура". "Утонул в Днестре" - так зафиксирована причина солдатской смерти.

В ходе исследовательской работы в архиве удалось выявить 59 имен солдат и офицеров, ранее не увековеченных на плитах братской могилы. Общий список составил 123 человека, из которых три истории выделяются своей особой трагичностью. Три солдата поступили в госпиталь в бессознательном состоянии, не имея при себе никаких документов. Врачам не удалось спасти их жизни, и в медицинских списках они значатся как неизвестные. В каком селе или городе вместо похоронки семьи получили еще более горькое известие - ваш сын, муж, отец, брат – ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ… Этого мы уже никогда не узнаем.

"Гремят над землею раскаты.

Идет за раскатом раскат.

Лежат под землею солдаты.

И нет безымянных солдат".

В рамках военно-мемориальной работы в текущем году памятник на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении села Холеркань Дубоссарского района, будет отреставрирован славянской правозащитной организацией "Вече" при поддержкепосольства Российской Федерации в Республике Молдова и органов местной власти. Имена погибших солдат и офицеров будут увековечены в граните.

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