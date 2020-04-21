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Тирасполь в пору карантина.

Парад в честь 75-летия Великой Победы в Приднестровье откладывается

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200421/29966655/parad-v-chest-yubileya-velikoy-pobedy-v-pridnestrove-perenositsya.html

Новые сроки, на которые переносится проведение запланированных на 9 мая торжеств, пока не установлены.

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр – Sputnik. Военный парад в честь празднования юбилейной даты Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками будет перенесен. Такой указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Приостановить действие указа от 5 февраля 2020 года о проведении военного парада в ознаменование 75-ой годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне до особого распоряжения", - говорится в документе.

Москва. 24 июня 1945 года. Парад Победы на Красной площади. Советские солдаты бросают фашистские знамёна к подножью Мавзолея В.И.Ленина.
© Sputnik / РИА Новости
История парадов Победы на Красной площади
Решение было принято в связи с тем, что на территории Приднестровья действует особый правовой режим – чрезвычайного положения, который на данный момент продлен до 30 апреля.

Однако не исключается, что его пролонгируют еще на некоторый срок.

Сроки проведения праздничного парада также с открытой датой. Решение о переносе военного шествия вступает в силу сразу после подписания.

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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