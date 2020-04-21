Парад в честь 75-летия Великой Победы в Приднестровье откладывается

Новые сроки, на которые переносится проведение запланированных на 9 мая торжеств, пока не установлены.

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр – Sputnik. Военный парад в честь празднования юбилейной даты Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками будет перенесен. Такой указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Приостановить действие указа от 5 февраля 2020 года о проведении военного парада в ознаменование 75-ой годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне до особого распоряжения", - говорится в документе.

Решение было принято в связи с тем, что на территории Приднестровья действует особый правовой режим – чрезвычайного положения, который на данный момент продлен до 30 апреля.

Однако не исключается, что его пролонгируют еще на некоторый срок.

Сроки проведения праздничного парада также с открытой датой. Решение о переносе военного шествия вступает в силу сразу после подписания.

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