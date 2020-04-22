Ветеранам Великой Отечественной вручают медали в честь 75-летия Великой Победы

Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла передают награды на дому, следуя требующимся в карантине санитарным нормам.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В преддверии Дня Победы дубоссарским ветеранам войны вручают юбилейные медали, посвященные 75-летию Великой Победы. Им также доставляют поздравительные открытки от лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Вручение наград проводится в строгом соответствии с санитарными требованиями. Награды и поздравления будут переданы всем ветеранам до конца этой недели", - сообщили в администрации Дубоссар.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталия Кравец подчеркнула, что дубоссарцы благодарны старшему поколению - тем, кто победил в Великой Отечественной войне.

"Они защитили страну от врага, восстановили страну, строили новые города и поднимали инфраструктуру, делали все, чтобы будущие поколения жили достойно. Мы очень признательны нашим ветеранам за все и желаем им здоровья, долгих лет жизни", - говорит Кравец.

На сегодняшний день в Дубоссарах проживают около 150 ветеранов Великой Отечественной войны.

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