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Награды ветерана ВОВ. Архивное фото

Ветеранам Великой Отечественной вручают медали в честь 75-летия Великой Победы

© Sputnik / Osmatesco
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (147)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200422/29969852/veteranam-velikoy-otechestvennoy-vruchayut-medali-v-chest-75-letiya-velikoy-pobedy.html

Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла передают награды на дому, следуя требующимся в карантине санитарным нормам.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В преддверии Дня Победы дубоссарским ветеранам войны вручают юбилейные медали, посвященные 75-летию Великой Победы. Им также доставляют поздравительные открытки от лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Вручение наград проводится в строгом соответствии с санитарными требованиями. Награды и поздравления будут переданы всем ветеранам до конца этой недели", - сообщили в администрации Дубоссар.

Тирасполь в пору карантина.
© Sputnik / Irina Leahova
Парад в честь 75-летия Великой Победы в Приднестровье откладывается
Заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталия Кравец подчеркнула, что дубоссарцы благодарны старшему поколению - тем, кто победил в Великой Отечественной войне.

"Они защитили страну от врага, восстановили страну, строили новые города и поднимали инфраструктуру, делали все, чтобы будущие поколения жили достойно. Мы очень признательны нашим ветеранам за все и желаем им здоровья, долгих лет жизни", - говорит Кравец.

На сегодняшний день в Дубоссарах проживают около 150 ветеранов Великой Отечественной войны.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (147)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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