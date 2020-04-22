Искупить кровью. Погоны старшего лейтенанта Сириченко

Каждая поисковая операция – это своего рода расследование. И начаться оно может с самой неожиданной точки. В 2006 году на сайте проекта "Я Помню", где публикуются воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, появилось интервью наводчика самоходной установки 1201 самоходного артиллерийского полка, сержанта Арсения Зонова. Участник освобождения Молдавии сражался на Шерпенском плацдарме, где огнем своего орудия уничтожал вражескую технику и живую силу противника. В его откровенном солдатском повествовании и прозвучал страшный, даже по меркам военного времени, рассказ о боях на днестровском плацдарме.

© Sputnik / Miroslav Rotari И нет безымянных солдат

К своему рассказу ветеран приложил нарисованную от руки схему места погребения боевых товарищей - на перекрестке дорог в селе Шерпены. После возрождения в Республике Молдова поискового движения, в 2011 году поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба решили проверить историю, рассказанную фронтовиком. Соединив карты военного времени и современное расположение улиц, определили дом, стоявший на перекрестке дорог. Сквозь сетку забора на углу приусадебного участника был хорошо виден бугорок земли, обсаженный цветами. Отыскав хозяина, родившегося спустя 30 лет после войны, удалось узнать – по рассказам его бабушки, жившей в доме в военные годы, под этим холмиком в углу огорода действительно похоронены советские солдаты, погибшие в бою за село летом 1944 года. Долгих четыре года понадобилось, чтобы убедить хозяина участка дать возможность произвести поисковые работы, установить имена и судьбы погибших здесь воинов.

В декабре 2015 года поисковикам все-таки удалось уговорить несговорчивого землевладельца. Более того, хозяин указал еще одно место, где ему попадались человеческие останки. Действительно, у забора на глубине 30 сантиметров мы обнаружили неизвестного советского солдата, которого, судя по всему, перенесли сюда, когда копали фундамент под дом. Вторая группа, работавшая на углу участка, тоже вскоре натолкнулась на воинское захоронение, где были найдены останки двух воинов Красной армии. В любой ситуации поисковики крайне тщательно проводят исследование, ведь за каждым найденным предметом может быть имя солдата. Но сегодня ребята трудились особенно внимательно, стремясь найти подтверждение фронтовой истории мая 1944 года, рассказанной ветераном-артиллеристом. Солдатские пуговицы от гимнастерок и нательного белья, ремни, обувь советского образца… Но вот во взрыхленной лопатами земле показались истлевшие кусочки ткани с окислившимися кружочками.

© Sputnik / А. Петрович Погоны и морские пуговицы старшего лейтенанта Сириченко

Погоны старшего лейтенанта Красной армии! Неужели зверски замученный власовцами лейтенант Рязанцев? Но, по воспоминаниям, он был в звании лейтенанта, а у нас в руках лежали погоны старлея. Однако среди обнаруженных при погибших воинах предметов ничего, что могло бы прямым образом указать на их имена, найдено не было. Единственная зацепка – две морские пуговицы, обнаруженные вместе с погибшим офицером, да остатки черного бушлата.

© Sputnik / А. Петрович Погоны и морские пуговицы старшего лейтенанта Сириченко

Они-то и увели линию поиска по новому пути. Основываясь на результатах полевых поисковых работ, теперь исследователям предстояло проверить объемный массив архивных документов. Сначала предполагаемого моряка искали среди погибших за Шерпены танкистов. Возможно, у кого-то до войны или в начальный ее период имелась флотская подготовка. Таковых не обнаружилось. Тогда стали искать обладателя лейтенантских погон и морских пуговиц среди стрелков-пехотинцев. Единственным совпадением стал техник-интендант 2-го ранга, начальник снабжения 2-й бригады подводных лодок, Яков Никифорович Сириченко, уроженец города Киева. Стоп! Какие подводные лодки на Днестре?

Трагическая и героическая история старшего лейтенанта Сириченко вскоре стала известной благодаря помощи украинских коллег, нашедших родных погибшего офицера в столице Украины. Техник-интендант 2-го ранга Яков Сириченко встретил войну в 1941-м году. Доподлинно не известно, как воинская часть, в которой он служил, оказалась в Киеве. Видимо оставшиеся без кораблей моряки отступали в глубь страны пешим порядком. Сириченко, у которого в Киеве жила семья, отпросился на одну ночь повидать жену и детей. Придя на следующий день на место сбора, никого из своих сослуживцев он не обнаружил. А вскоре Киев заняли немцы. Семью Сириченко, вместе со многими другими, выселили из города, и, вплоть до его освобождения в ноябре 1943 года, они жили в селе под Киевом. Яков Сириченко был вторично призван в ряды Красной армии. Но в виду пребывания на оккупированной территории, наличия звания офицера и отсутствия данных об участии в подпольных и партизанских отрядах, которые оказывали сопротивление врагу, по законам военного времени Сириченко был направлен в штурмовой батальон – одну из разновидностей дисциплинарных частей Красной армии. В таких подразделениях воевали офицеры, призванные с освобожденных территорий, бежавшие из плена, единственной виной которых было нахождение – вынужденное или сознательное, - на оккупированной противником территории. В случае обнаружения фактов, свидетельствовавших о сотрудничестве такого офицера с врагом, по тем же суровым законам его ожидала высшая мера наказания. Отличительной особенностью штурмовых батальонов от штрафных являлось сохранение проходившим в них службу офицерам воинских званий. То есть вчерашние лейтенанты, капитаны и майоры шли в бой как рядовые солдаты, но со своими погонами на плечах. Как правило, доставались штурмовикам особенно тяжелые участки фронта.

Лето 1944 года 10-й штурмовой батальон 5-й Ударной армии встречал в Молдавии, которую предстояло освободить от фашистов. Отсюда, с днестровского плацдарма, старший лейтенант Сириченко писал письма жене и детям.

"Очень скучаю за Аликом и Зоей. Особенно Зоя мне часто снится, и мне очень больно от того, что я не могу им сейчас ничем помочь, хотя знаю, что ребята голодают… В этот месяц буду писать письма часто, а если будет долгий перерыв, то считай, что меня нет в живых, так как впереди предстоит серьезная работа добивать фашистов".

Последнее письмо Яков Сириченко написал 16 августа 1944 года. В нем он рассказывал о том, как бьет врага, готовился к переводу в обычную стрелковую часть – срок пребывания в штурмовом батальоне заканчивался. Новый адрес полевой почты обещал сообщить в следующем письме, дописав в скобках - "если буду живой".

Спустя два дня, 18 августа 1944-го года боец 10-го отдельного штурмового батальона, старший лейтенант Яков Никифорович Сириченко погиб в бою на окраине села Шерпены, отбивая вражескую атаку.

© Sputnik / А. Петрович Погоны и морские пуговицы старшего лейтенанта Сириченко

В мае 2016 года Якова Сириченко вместе с его боевыми товарищами с воинскими почестями перезахоронили на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

© Sputnik / А. Петрович Церемония захоронения Якова Сириченко. Май 2016 года. Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм»

Своей смертью он искупил вину перед Родиной, если таковая и была. Спустя 70 лет и мы, наконец, смогли искупить свою вину перед павшими солдатами, безвестно пролежавшими в лесах, полях и огородах долгие годы. Погоны старшего лейтенанта Сириченко и морские пуговицы с его бушлата, которые помогли нам вернуть из безвестности его честное имя, сегодня хранятся в музее поисковых организаций "Ратная слава".

Место погребения погибших при освобождении села Шерпены танкистов пока не обнаружено.

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