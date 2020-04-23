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Бессмертный полк в Приднестровье

В Приднестровье акцию "Бессмертный полк" перенесли в интернет

© Sputnik / Irina Leahova
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200423/29980555/v-pridnestrove-aktsiyu-bessmertnyy-polk-perenesli-v-internet.html

Интернет-акция запущена уже в одном из приднестровских городов – Дубоссарах. Как она проводится, рассказали сами организаторы.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В Приднестровье решили провести акцию "Бессмертный полк" в интернет варианте. Пионерами в этом деле стало Дубоссарское отделение партии "Обновление", которая на протяжении уже многих лет помогает всем желающим оформить портреты их родственников-участников Великой Отечественной войны для акции "Бессмертный полк".

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации и пандемии коронавируса нового типа руководителями региона было принято решение о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, в частности военного парада, на неопределенный срок. Но дубоссарские активисты решили, что акцию "Бессмертный полк" можно и нужно провести хотя бы в дистанционном формате, не нарушая традиции.

"На протяжении многих лет мы помогали изготовить портреты героев войны. За это время накопилась большая база данных. Эти портреты размещены в сети интернет. На данный момент в 40-минутном видеоролике уже около 500 фотографий", - сообщили в партии.

В видео ролик вошли отсканированные варианты фотографий не только дубоссарского отделения, но и других офисов партии.  

"В видео вошли фотографии, которые были сделаны за все годы, сколько мы организуем акцию по изготовлению портретов для шествия "Бессмертного полка", - рассказала пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко.

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Электронный архив будет пополнятся по мере поступления новых снимков, которые присылают желающие пусть не в шествии, но хотя бы в цифровом виде отдать дань героям Великой Отечественной войны. У кого нет фотографий, присылают наградные листы, или просто указывают фамилию, имя и отчество героя.

Фотографии из семейных альбомов своих родных и близких с указанием фамилии, имени и отчества дубоссарцы могут присылать на электронную почту obnovlenie-db@mail.ru. Проект будет продолжаться на протяжении всего карантинного периода вплоть до проведения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (151)

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Теги:
Великая Победа, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, "Бессмертный полк", акция «Бессмертный полк, Приднестровье


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