В Приднестровье акцию "Бессмертный полк" перенесли в интернет

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В Приднестровье решили провести акцию "Бессмертный полк" в интернет варианте. Пионерами в этом деле стало Дубоссарское отделение партии "Обновление", которая на протяжении уже многих лет помогает всем желающим оформить портреты их родственников-участников Великой Отечественной войны для акции "Бессмертный полк".
В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации и пандемии коронавируса нового типа руководителями региона было принято решение о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, в частности военного парада, на неопределенный срок. Но дубоссарские активисты решили, что акцию "Бессмертный полк" можно и нужно провести хотя бы в дистанционном формате, не нарушая традиции.
"На протяжении многих лет мы помогали изготовить портреты героев войны. За это время накопилась большая база данных. Эти портреты размещены в сети интернет. На данный момент в 40-минутном видеоролике уже около 500 фотографий", - сообщили в партии.В видео ролик вошли отсканированные варианты фотографий не только дубоссарского отделения, но и других офисов партии.
"В видео вошли фотографии, которые были сделаны за все годы, сколько мы организуем акцию по изготовлению портретов для шествия "Бессмертного полка", - рассказала пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко.
Фотографии из семейных альбомов своих родных и близких с указанием фамилии, имени и отчества дубоссарцы могут присылать на электронную почту obnovlenie-db@mail.ru. Проект будет продолжаться на протяжении всего карантинного периода вплоть до проведения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы.
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