К 75-летию Великой Победы: в Рыбнице запустили акцию "Стена памяти"

В связи с введенным в Приднестровье из-за коронавируса чрезвычайным положением акция будет проводиться в онлайн-режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Рыбницкий музей Боевой славы запустил акцию "Стена памяти" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем, кто чтит память своих предков и подвиг героев, предлагают поделиться вещами и предметами из семейных архивов, связанных с войной.

"Если ваши родные принимали участие в Великой Отечественной войне, ковали Победу на фронте или в тылу, у вас есть возможность рассказать о них в рамках акции", - поясняют организаторы.

Поделиться с современниками и будущими поколениями предлагают тем, что хранится в семье - военными документами, фотографиями, наградными книжками, фронтовыми письмами, открытками, вырезками из газет, рукописными воспоминаниями, личными вещами участников Великой Отечественной войны.

Все, что нужно - собрать материалы периода Великой Отечественной войны, сфотографировать с близкого расстояния или сканировать документ, фото, снять на однотонном фоне награды и предметы, а также приложить в документе Word краткую справку об участнике ВОВ.

Все материалы предлагается отправить на электронный адрес muzeybs@mail.ru до 25 апреля 2020 года.

По итогам акции будет оформлена виртуальная выставка "Стена памяти", которую экспонируют в интернете на странице Рыбницкого музейного объединения в соцсети "Одноклассники".

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