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Бессмертный полк в Приднестровье

К 75-летию Великой Победы: в Рыбнице запустили акцию "Стена памяти"

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (150)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200423/29983417/k-75-letiyu-velikoy-pobedy-v-rybnitse-zapustili-aktsiyu-stena-pamyati.html

В связи с введенным в Приднестровье из-за коронавируса чрезвычайным положением акция будет проводиться в онлайн-режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. Рыбницкий музей Боевой славы запустил акцию "Стена памяти" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем, кто чтит память своих предков и подвиг героев, предлагают поделиться вещами и предметами из семейных архивов, связанных с войной.

"Если ваши родные принимали участие в Великой Отечественной войне, ковали Победу на фронте или в тылу, у вас есть возможность рассказать о них в рамках акции", - поясняют организаторы.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Поделиться с современниками и будущими поколениями предлагают тем, что хранится в семье - военными документами, фотографиями, наградными книжками, фронтовыми письмами, открытками, вырезками из газет, рукописными воспоминаниями, личными вещами участников Великой Отечественной войны.

Все, что нужно - собрать материалы периода Великой Отечественной войны, сфотографировать с близкого расстояния или сканировать документ, фото, снять на однотонном фоне награды и предметы, а также приложить в документе Word краткую справку об участнике ВОВ.

Все материалы предлагается отправить на электронный адрес muzeybs@mail.ru до 25 апреля 2020 года.

По итогам акции будет оформлена виртуальная выставка "Стена памяти", которую экспонируют в интернете на странице Рыбницкого музейного объединения в соцсети "Одноклассники".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (150)

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Теги:
акция памяти, в память, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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