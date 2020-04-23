Чтобы помнили: дуэт Lume представил клип, посвященный 75-летию Великой Победы

Участники группы Lume рассказали Sputnik об идее создания новой песни и процессе съемок клипа в непривычных условиях.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Участники популярного молдавского дуэта Lume Сергей и Ирина Ковальские представили клип на песню "За эту Победу", посвященную памятной дате окончания Великой Отечественной войны. О необычных съемках видеоработы рассказала Sputnik солистка группы Ирина.

"В этом году в преддверии 75-летия Великой Победы у нас было особое праздничное настроение. К съемкам клипа мы с Сережей готовились заранее, планировали сделать его более масштабным, но, к сожалению, началась пандемия коронавируса, поэтому видео мы сняли в карантинных условиях", - поделилась певица.

Ковальская рассказала, что опытный оператор Сергей Рошка живет по соседству, поэтому супруги обратились за помощью к нему. Именно ему удалось реализовать идею, задуманную дуэтом.

Несмотря на то, что съемки продлились всего несколько часов, впереди предстоял долгий процесс монтажа - оператор кропотливо подбирал архивные кадры времен Великой Отечественной войны, отражающие глубокий смысл песни.

Идея создания композиции, посвященной одному из самых трагических периодов мировой истории, возникла давно, но осуществить ее творческий дуэт решился именно в канун юбилея Великой Победы.

"Мы решились осуществить задумку именно к этой знаменательной дате. 75-летие - это как целая жизнь. Зная историю, с каждым годом мы все глубже осознаем суть трагедии и подвиг живых свидетелей тех событий, которые тогда были совсем юными мальчиками и девочками", - отметила Ирина.

Артисты подчеркнули - нельзя забывать, что фашизм - это зло, которое не щадило никого - ни солдат, ни мирных жителей - детей, женщин и стариков. Невинные люди погибали от голода, холода и рук агрессоров.

"Мы за то, чтобы не повторять ошибок прошлого и беречь мир, который отвоевали 75 лет назад герои-победители, чтобы рассказывать детям о событиях тех страшных лет, ее героях и завоеванной победе", - отметила Ковальская.

Ирина вспоминает рассказы прабабушки о том, как ее большая семья, проживающая на севере Молдовы, несмотря на угрозу жизни, давала отпор оккупантам, которые приходили к ним за продуктами. По словам певицы, сельчане выгоняли их и отказывались делиться провиантом, хотя и могли погибнуть.

"У простых сельчан не было оружия, но они противостояли врагу, как могли. Это небольшой, но все же подвиг", - заключила собеседница.

В семье популярного молдавского дуэта детям тоже рассказывают истории, показывают фотографии и фильмы, связанные с Великой Отечественной войной, чтобы, как поется в их песне, не забывать, какой ценой завоевана Победа.

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