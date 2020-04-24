Онлайн-акция к 75-летию Победы: декламация стихов, посвященных войне

Свои таланты чтецов могут проявить все желающие, для кого этот праздник свят. Возраст участников акции не ограничен.

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik. Молодежная избирательная комиссия Приднестровья приглашает всех желающих без ограничения в возрасте присоединиться к акции, посвященной 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне "#скажиСПАСИБО75". Чтобы стать ее участником, понадобится лишь телефон и умение декламировать стихи.

"Это совсем не сложно и не займет много времени. Особенно сейчас, когда многие находятся дома", - отметили организаторы.

Для участия в акции необходимо записать видео с любимым стихотворением, посвященным событиям Великой Отечественной войны (стихи различных авторов, собственного сочинения).

Важно также опубликовать запись на своей страничке в социальных сетях: Instagram или ВКонтакте, в описании поставив хэштэг: #скажиСПАСИБО75. При этом нужно отметить Молодежную избирательную комиссию Приднестровья и друзей, которые смогли бы поддержать акцию, таким образом передав эстафету.

"Ваша творческая работа – это ваш вклад и благодарность тем, кто принес нам эту святую победу, кто боролся за Родину до последней капли крови, это память о ветеранах войны и тех, кто ковал Победу в тылу", - подчеркивают организаторы.

Они также обращают внимание на другие важные детали. Длительность видеоролика, который запишет участник, не ограничена. Выразительность речи при прочтении стихотворения, оригинальность и эстетичность видеоролика приветствуется.

Видео, набравшие наибольшее количество лайков и просмотров, будут транслироваться на телевидении.

Акция проводится вплоть по 10 мая 2020 года.

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