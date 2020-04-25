В Приднестровье собирают архив медсестер и врачей времен Великой Отечественной

Минздрав приднестровского региона запускает проект, посвященный 75-летию Великой Победы, и приглашает к его участию всех желающих.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Минздрав Приднестровья открывает тематический проект "Героизм и милосердие". Он посвящен медицинским работникам приднестровского края, которые сражались за жизни защитников Родины.

"Солдаты службы здоровья… Бессонные ночи они неотступно стояли возле операционных столов, выносили на своей спине раненых и убитых. За четыре года медики вернули в строй более 17 миллионов воинов. Об их подвиге – наш проект", - рассказали в Минздраве.

В разделе "Героизм и милосердие" на сайте ведомства будут размещаться архивные публикации о военных медиках, оригинальные статьи, а также истории, присланные гражданами.

В связи с этим Минздрав объявляет сбор материалов о медицинских работниках в годы войны. По электронной почте mediamzpmr@gmail.com принимаются фотографии, копии писем или просто воспоминания родственников с указанием ФИО и биографических сведений участника Великой Отечественной.

В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. Было подготовлено несколько сот тысяч медсестер, санитарных дружинниц и санитаров.

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