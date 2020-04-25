20:43 25 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск

В Приднестровье собирают архив медсестер и врачей времен Великой Отечественной

© Sputnik / Georgy Zelma
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (154)
32 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200425/30011907/v-pridnestrove-sobirayut-arkhiv-medsester-i-vrachey-vremen-velikoy-otechestvennoy.html

Минздрав приднестровского региона запускает проект, посвященный 75-летию Великой Победы, и приглашает к его участию всех желающих.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Минздрав Приднестровья открывает тематический проект "Героизм и милосердие". Он посвящен медицинским работникам приднестровского края, которые сражались за жизни защитников Родины.

"Солдаты службы здоровья… Бессонные ночи они неотступно стояли возле операционных столов, выносили на своей спине раненых и убитых. За четыре года медики вернули в строй более 17 миллионов воинов. Об их подвиге – наш проект", - рассказали в Минздраве.

Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей
© Sputnik /
Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей
В разделе "Героизм и милосердие" на сайте ведомства будут размещаться архивные публикации о военных медиках, оригинальные статьи, а также истории, присланные гражданами.

В связи с этим Минздрав объявляет сбор материалов о медицинских работниках в годы войны. По электронной почте mediamzpmr@gmail.com принимаются фотографии, копии писем или просто воспоминания родственников с указанием ФИО и биографических сведений участника Великой Отечественной.

В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. Было подготовлено несколько сот тысяч медсестер, санитарных дружинниц и санитаров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (154)

По теме

Победа - одна на всех: на вебинаре SputnikPro рассказали, как писать о ней
Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"
Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Он же "Адвокат Дьявола", он же "Крестный отец" - Аль Пачино исполнилось 80
Россия осудила решение Запада заблокировать в ООН резолюцию по борьбе с COVID-19
Запад не удержался от соблазна: как политизируют ситуацию с COVID-19 - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться