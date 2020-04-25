К 75-летию Великой Победы: продлен срок приема работ на международный конкурс

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. Срок приема творческих работ на международный конкурс "Вместе в XXI веке" продлен до 22 мая. В этом году он посвящен юбилейной дате победы над немецко-фашистскими захватчиками. Тема 2020 года звучит так: "Мир – надежда планеты: к 75-летию Победы над фашизмом".
По словам представителей приднестровского фонда, в адрес организации поступило письмо от президента фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станки Шоповой, в котором сообщается о продлении срока приема творческих работ на конкурс для школьников "Вместе в XXI веке".
"Организаторы желают здоровья и успехов участникам конкурса, выражают надежду на то, что дополнительное время школьники используют для подготовки работ и успешно представят их на конкурс", - сообщили в фонде.
В конкурсе участвуют рисунки, песни, стихи, эссе, рефераты и мультимедийные презентации на болгарском и русском языках. Приднестровские ребята со всего региона достойно выступают на конкурсе в течение уже нескольких лет.
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