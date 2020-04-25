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Москва. 24 июня 1945 года. Парад Победы на Красной площади. Советские солдаты бросают фашистские знамёна к подножью Мавзолея В.И.Ленина.

К 75-летию Великой Победы: продлен срок приема работ на международный конкурс

© Sputnik / РИА Новости
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Фронтовая перекличка (6)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200425/30012202/k-75-letiyu-velikoy-pobedy-prodlen-srok-priema-rabot-na-mezhdunarodnyy-konkurs.html

Ежегодно он проводится при поддержке посольства Российской Федерации в Болгарии. В этом году он посвящен юбилейной дате освобождения мира от нацизма.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. Срок приема творческих работ на международный конкурс "Вместе в XXI веке" продлен до 22 мая. В этом году он посвящен юбилейной дате победы над немецко-фашистскими захватчиками. Тема 2020 года звучит так: "Мир – надежда планеты: к 75-летию Победы над фашизмом".

Бессмертный полк в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
К 75-летию Великой Победы: в Рыбнице запустили акцию "Стена памяти"
Ежегодно конкурс проводит Фонд "Устойчивое развитие Болгарии" при поддержке посольства Российской Федерации в этой стране. Партнером проведения конкурса в регионе все годы выступает благотворительный фонд "Будущее Приднестровья".

По словам представителей приднестровского фонда, в адрес организации поступило письмо от президента фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станки Шоповой, в котором сообщается о продлении срока приема творческих работ на конкурс для школьников "Вместе в XXI веке".

"Организаторы желают здоровья и успехов участникам конкурса, выражают надежду на то, что дополнительное время школьники используют для подготовки работ и успешно представят их на конкурс", - сообщили в фонде.

Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей
© Sputnik /
Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей
В письме Шопова благодарит школьников из Приднестровья за энтузиазм и активное участие в конкурсах, проводимых фондом.

В конкурсе участвуют рисунки, песни, стихи, эссе, рефераты и мультимедийные презентации на болгарском и русском языках. Приднестровские ребята со всего региона достойно выступают на конкурсе в течение уже нескольких лет.

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Тема:
Фронтовая перекличка (6)

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Теги:
конкурс, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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