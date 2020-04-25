Смертный медальон красноармейца Кантора

Имя Иосифа Кантора и его боевых товарищей будет увековечено на гранитных плитах на месте захоронения.

Уже вторую неделю на территории пожарной части, расположенной по улице Матеевича, работали поисковые группы Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. Немногие исследователи знают о том, что здесь, у границ Центрального городского кладбища Кишинева, именуемого в народе Армянским, в годы Великой Отечественной войны располагалось немецкое воинское кладбище.

С 1941-го года, после полной оккупации территории Молдавии, здесь начали хоронить немецких солдат и офицеров, умерших в городских госпиталях. Завоеватели получили обещанные им фашистским руководством земли на территории Советского Союза – каждый по 2 метра. Такими же стройными рядами, как они шагали по площадям Берлина, Вены, Парижа, теперь они выстроились под толщей молдавской земли.

И нет безымянных солдат>>>

Воинское кладбище протянулось от технических помещений спасательной станции, глубоко врезаясь в площадь мемориала воинской славы "Вечность".

Спустя семь десятилетий после войны останки солдат и офицеров фашистской Германии, по согласованию с Министерством обороны, было принято перенести на немецкое воинское кладбище, расположенное на окраине Кишинева.

Команда Народного Союза завершала работу на территории стадиона пожарной части, полностью эксгумировав своих военнослужащих. По технологии поисковых работ, после окончания эксгумации образовавшуюся яму или воронку "отбивают" - проверяют дно и края, чтобы убедиться, что ничего не упущено. Только после этого её можно засыпать.

Вдруг ковш экскаватора провалился на пока не известную глубину. Находка оказалась неожиданной для всех. На 5-метровой глубине вповалку лежали останки людей, сброшенных друг на друга. Заподозрив что-то неладное, немецкие специалисты приняли решение пригласить молдавских поисковиков. В ходе совместно проведенной работы из обнаруженной воронки были "подняты" останки 62-х человек.

© Photo : ОБД "Мемориал" Архивный документ о мобилизации красноармейца Кантора

Сопутствующие предметы, найденные в захоронении, не оставляли сомнений – это солдаты Красной армии, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Ручка солдатской ложки, остатки медицинских жгутов, обувь, пуговицы, ремни, несколько связок ключей… Одна из находок стала определяющей. Личный опознавательный знак военнослужащего Красной армии, так называемый "смертный медальон" - пластмассовая капсула, в которой хранилась бумажная записка с данными бойца.

Для поисковиков такая находка имеет самое главное значение – в случае хорошей сохранности бумаги есть шанс установить имя погибшего солдата. В специальных лабораторных условиях капсула вскрывается, поисковики пытаются прочесть размытые от времени буквы. В этот раз поисковикам повезло. Бумага сохранила имя погибшего героя. Им оказался уроженец города Кишинева, шофёр, красноармеец Иосиф Кантор, считавшийся пропавшим без вести с 1941 года. Оперативный поиск родных солдата тоже в скором времени увенчался успехом. Из Израиля в Молдову пришло письмо от дочери погибшего солдата, Сузаны Иосифовны Кантор.

Довоенное фото И. Кантора © Photo : архив поискового отряда "Август"

Смертный медальон Иосифа Кантора © Photo : А. Петрович

Временная гранитная плита на месте захоронения

Церемония захоронения 62 защитников Кишинева 1 / 4 © Photo : архив поискового отряда "Август" Довоенное фото И. Кантора

Её рассказ пролил свет на судьбу нашего земляка.

"Моя мама — Кантор Рахель работала в трамвайном депо. Мой папа Кантор Иосиф был водителем, предварительно отслужив в румынской армии. В РККА он был призван в первые дни войны, и маме посчастливилось один раз увидеть его в военной форме. Это была первая и последняя встреча со дня начала Великой Отечественной войны. Папа успел наказать маме, чтобы она уехала со мной и со своими родственниками. Это спасло нам жизнь, а родители отца и его три брата задержались и не успели уехать, и все погибли в лагере…"

Благодаря найденному смертному медальону поисковикам удалось вернуть из безвестности имя нашего земляка. Еще 23 имени удалось выявить благодаря обнаруженным в ходе архивных изысканий документам.

В канун Дня Памяти и Скорби – 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны, останки Иосифа Кантора и еще 61-го солдата Красной армии были с почестями захоронены на центральной аллее мемориала воинской славы "Вечность", у стелы "1941 год".

На церемонию приехала его внучка, Инна Смирнова-Кантор, которой поисковики передали символическую гильзу с молдавской землей, на которой погиб и которую защищал её дед. Судьба солдата – пропасть без вести на улицах родного города, чтобы спустя 76 лет наконец вернуться и упокоиться на главном мемориале страны.

Стало понятно, откуда в воинском захоронении оказалось столько ключей.

Вероятно, среди погибших воинов, помимо Иосифа Кантора, были и другие уроженцы нашей страны. С началом войны призванные из запаса, уходя на фронт, они по привычке захватили с собою ключи от родных домов и квартир. Война-то продлится неделю-две, вернёшься домой, а открыть нечем – так, вероятно, думали свежеиспеченные солдаты.

Винтовка неизвестного снайпера>>>

Долгих четыре года военный вихрь гулял по земному шару. Еще семь десятилетий потребовалось, чтобы по-человечески, по-солдатски, по-христиански, похоронить отдавших свои жизни в первые дни войны известных и неизвестных солдат.

В ходе второго этапа реконструкции мемориала воинской славы "Вечность" имя Иосифа Кантора и его боевых товарищей будет увековечено на гранитных плитах на месте захоронения.

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