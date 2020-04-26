К 75-летию Победы: в Рыбнице ветеранам Великой Отечественной вручили медали

В канун Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье, принимают поздравления и медали.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В одном из приднестровских городов Рыбница ветеранам Великой Отечественной войны вручали медали, посвященные юбилею Победы. Подобные награды уже получили ветераны, живущие в Дубоссарском районе.

Ветеранов Великой Отечественной войны навестил заместитель главы администрации Рыбницы Юрий Молдовский. Он вручил им поздравительные открытки от лидера Приднестровья Вадима Красносельского, цветы и юбилейные медали, приуроченные к 75-летию Великой Победы, сообщили в местной администрации.

Замглавы поблагодарил рыбничан, которые отважно сражались в годы войны, своим ратным трудом приближая Победу, за их вклад в развитие и становление приднестровского края, за возможность мирно жить и трудиться на родной земле.

"Вы являетесь нравственным ориентиром для нас и примером для подрастающего поколения. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни", – сказал Молдовский.

До 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Рыбницком районе, вручат 337 медалей. С Днем Победы их поздравят и руководители государственных, муниципальных организаций.

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