К 75-летию Победы: в Рыбнице ветеранам Великой Отечественной вручили медали

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В одном из приднестровских городов Рыбница ветеранам Великой Отечественной войны вручали медали, посвященные юбилею Победы. Подобные награды уже получили ветераны, живущие в Дубоссарском районе.
Замглавы поблагодарил рыбничан, которые отважно сражались в годы войны, своим ратным трудом приближая Победу, за их вклад в развитие и становление приднестровского края, за возможность мирно жить и трудиться на родной земле.
"Вы являетесь нравственным ориентиром для нас и примером для подрастающего поколения. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни", – сказал Молдовский.
До 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Рыбницком районе, вручат 337 медалей. С Днем Победы их поздравят и руководители государственных, муниципальных организаций.
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