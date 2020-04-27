Эхо войны. Любовь к Родине на острие штыка

Если заглянуть в сборник русских поговорок и пословиц, то можно обнаружить несколько десятков образцов народной мудрости, посвященных штыку. И знаменитое суворовское "пуля дура, штык молодец", и "с русским штыком враг давно знаком", и "слава русского штыка не померкнет века". Он упоминается в стихах и песнях, запечатлен в сотнях военных памятников и мемориалов. Для простого солдата, чаше всего деревенского жителя, винтовка с примкнутым штыком не отличалась от рогатины, с которой ходили на медведя, или вил, которыми убирали сено. Пулю может перекосить в стволе, может отказать само оружие, но штык в умелых солдатских руках становился непосредственным продолжением самого солдата, безотказным и надежным. Недаром в армии численный состав подразделения измеряли термином "активные штыки" - находящиеся на данный момент в строю бойцы, готовые к бою.

© Sputnik / Штык

XX век – время моторов, казалось, не оставил шансов этому виду холодного оружия. Танки, самолеты, пушки – ну разве может дойти дело до штыков? Однако несмотря на поступавшие в армию технические новинки, новобранцы – будущие солдаты, в обязательном порядке изучали науку штыкового боя. И, как показала начавшаяся война, не зря. С первых дней, где только позволяла обстановка – а в первые дни войны она зачастую складывалась отчаянно для Красной армии, - наши солдаты стремились вступать с врагом в прямое боевое соприкосновение, переходя в штыковые атаки.

Из воспоминаний полковника С.Цыпленкова о первых боях на реке Прут в июне 1941 года:

Смертный медальон красноармейца Кантора

Штыками сражались в Бресте, под Смоленском и Москвой, среди развалин Сталинграда. Там, на улицах разрушенного города, стремясь снизить потери от огня вражеской авиации и артиллерии, наши солдаты намеренно сближались с врагом на дистанцию ближнего боя. Но никогда, с первого дня войны и до последнего, немцы и их союзники не могли выдержать штыкового удара бойцов Красной армии. Многому пришлось научиться в ходе войны – грамотно обороняться, наращивать силы, дезориентировать противника, окружать и брать в клещи. Но умение работать штыком в годы Великой Отечественной войны советский солдат довел до совершенства.

Из стихотворения К.М. Симонова "Перед атакой":

"Но до немецкого окопа

Тебя довел и в этот раз

Тот штык, которого Европа

Не в силах перенять у нас".

Весной 1944-го года войска Красной армии с боями заняли плацдарм на берегу реки Днестр, между селами Бычок и Гура Быкулуй. Одной из первых реку форсировала 1-я рота 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, под командованием младшего лейтенанта Юрия Гурова.

© Photo : из архива поискового отряда «Август» Герой Советского Союза Юрий Гуров

Несмотря на сильный вражеский огонь, бойцы смогли переплыть реку и зацепиться за берег. Немцы всеми силами попытались уничтожить советских стрелков, призвали на помощь артиллерию и авиацию. 14 атак отбила рота Гурова в течение дня, но с занятого рубежа не отступила.

Из воспоминаний командира 1-го минометного батальона 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, полковника Бориса Блинова:

"…Кончались патроны. Уже три часа продолжался этот ожесточенный бой, но удивительно то, что бойцы не унывали, они яростно сражались. Половина из них уже вооружилась трофейным оружием. Но враг все же почувствовал ослабление огня и снова бросился в контратаку. Однако наши бойцы уже приспособились драться не только огнем, но и штыком, и прикладом, а нередко бросались из засады и отнимали оружие у врага. Гибель командиров рот не ослабила ряды, даже удвоила силы и ярость, ненависть к врагу".

© Photo : Алексей Петрович Памятный знак в виде штыка в селе Кошница Дубоссарского района.

За бои по удержанию плацдарме на реке Днестр младшему лейтенанту Юрию Гурову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Одно из лучших произведений о Великой Отечественной войны, роман "Они сражались за Родину", великий русский и советский писатель Михаил Шолохов предварил такими словами:

"И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончике штыков".

© Photo : Алексей Петрович Поисковик отряда «Август» Р.Панфили закрепляет солдатский штык на стенде музея «Ратная слава»

И хотя сегодня солдатские трехгранные штыки заняли свои заслуженные места в музеях, фраза Шолохова, безусловно в образном ее понимании, не теряет своей актуальности.

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