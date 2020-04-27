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Т-34 в Дубоссарах, иллюстративное фото

Российские военные отремонтировали танк Т-34 музея в Приднестровье

© Photo : Дубоссары официальный сайт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200427/30040220/Rossiyskie-voennye-otremontirovali-tank-T-34-muzeya-v-Pridnestrove.html

Кроме того, российские военные организовали пункт сбора фотографий ветеранов ВОВ для их оцифровки и отправки в единую базу данных.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе  отремонтировали танк Т-34 и обновили экспозицию музея Боевой Славы. сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войны, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отреставрировали танк Т-34, облагородили могилы героев Советского Союза, отреставрировали мемориал Боевой Славы", - говорится в сообщении.

В экспозиции музея, посвященной Великой Отечественной войне, появились трофейное оружие и предметы быта в тот период. Также были добавлены стенды, повествующие о Героях Советского Союза и их подвигах. Кроме того, российские военные организовали пункт сбора фотографий ветеранов ВОВ для их оцифровки и отправки в единую базу данных.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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