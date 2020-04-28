Стартовала юбилейная акция "Георгиевская ленточка"

В этом году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет и она будет проходит с 4 по 9 мая в онлайн- и оффлайн-форматах.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня".

В связи с распространением короновируса и отменой массовых мероприятий на сей раз ее формат будет видоизменен, тем не менее оранжево-черная лента вновь станет символом Дня Победы.

В 2020 году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет. Эта ставшая народной традиция зародилась именно на Зубовском бульваре, 4, в марте 2005-го, поэтому место проведения видеоконференции было выбрано неслучайно. В ней приняли участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Георгиевская ленточка" — это акция, которая должна объединять. Сегодня выполнить эту задачу особенно трудно. Мы остаемся дома, мы знаем, это важно, но это и тяжело. Мы не можем прикрепить ленточку к одежде и выйти, увидеть лица и улыбки тех, кто так же, как и мы, хранит память. Но традиция остается. Мы ищем новые пути, новые форматы, и сегодня россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что. Пусть не так очевидно, не так наглядно, но она продолжает связывать нас в единое целое так же, как и всегда", – отметила Лосева.

В этом году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и оффлайн-форматах силами участников Всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации "Роспатриотцентра" и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".

Вместе с ленточками пожилые москвичи получат комплекты CD-дисков с аудиозаписями песен военных лет и повестей Валентина Катаева и Юрия Бондарева "Сын полка" и "Батальоны просят огня", созданные специально к 75-летию Победы. Кроме того, в регионах ленты будут раздавать в разрешенных для посещения во время самоизоляции продуктовых магазинах и на автозаправках.

"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки. Ищите рамки "Георгиевская ленточка" в социальных сетях или качайте по ссылке здесь.

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