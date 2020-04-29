Уникальный проект Sputnik в Кишиневе: в рейс вышел "Троллейбус Победы"

Необыкновенный транспорт, оформленный в праздничном стиле, будет курсировать по столичным дорогам несколько месяцев. Выходу троллейбуса на маршрут не помешал даже коронавирус.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии примэрии Кишинева запустили совместную кампанию "Троллейбус Победы".

"Информационное агентство и радио Sputnik Молдова представляет свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Это праздник, который мы ждали, к которому мы готовились, к которому мы готовы", - заявила руководитель агентства Марина Перекрестова.

При оформлении транспорта использовались фотоснимки Молдовы времен Великой Отечественной войны. В салоне троллейбуса будет демонстрироваться ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и киноматериалы.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Троллейбус Победы

Реализации проекта не помешала даже пандемия. В условиях, когда большинство торжественных мероприятий, посвященных 9 мая, отложены на август, Sputnik Молдова и партнеры этим жестом говорят, что мы всегда найдем возможность отпраздновать этот великий день.

"Праздничный троллейбус должен напомнить жителям столицы о светлом празднике – о Дне Победы. Мы уверенны в том, что горожане, увидев его на столичных дорогах, вспомнят о своих родных и близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, вспомнят о событиях тех лет. Это наша дань памяти героям ВОВ", - заявил председатель НКК "Победа" Алексей Петрович.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Троллейбус Победы © Sputnik / Anatolii Kiriak. 1 / 8 © Sputnik / Anatolii Kiriak. Троллейбус Победы

В среду праздничный троллейбус курсирует в тестовом режиме, но уже с четверга он выйдет на маршрут №22. Транспорт будет ходить по улицам молдавской столицы до августа.

Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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