Уникальный проект Sputnik в Кишиневе: в рейс вышел "Троллейбус Победы"

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии примэрии Кишинева запустили совместную кампанию "Троллейбус Победы".
"Информационное агентство и радио Sputnik Молдова представляет свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Это праздник, который мы ждали, к которому мы готовились, к которому мы готовы", - заявила руководитель агентства Марина Перекрестова.
При оформлении транспорта использовались фотоснимки Молдовы времен Великой Отечественной войны. В салоне троллейбуса будет демонстрироваться ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и киноматериалы.
Реализации проекта не помешала даже пандемия. В условиях, когда большинство торжественных мероприятий, посвященных 9 мая, отложены на август, Sputnik Молдова и партнеры этим жестом говорят, что мы всегда найдем возможность отпраздновать этот великий день.
"Праздничный троллейбус должен напомнить жителям столицы о светлом празднике – о Дне Победы. Мы уверенны в том, что горожане, увидев его на столичных дорогах, вспомнят о своих родных и близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, вспомнят о событиях тех лет. Это наша дань памяти героям ВОВ", - заявил председатель НКК "Победа" Алексей Петрович.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- Троллейбус Победы© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В среду праздничный троллейбус курсирует в тестовом режиме, но уже с четверга он выйдет на маршрут №22. Транспорт будет ходить по улицам молдавской столицы до августа.
Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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