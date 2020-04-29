Отстоять историческую правду: фронтовые песни исполнят певцы из 15 стран

В конце апреля иностранные музыканты должны были собраться в Крыму и исполнить российские и советские песни о Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перевести в онлайн-формат.

О главных задачах фестиваля и о том, сложно ли оценивать артистов через экран монитора, рассказал Sputnik член жюри конкурса, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Подготовка к фестивалю «Дорога на Ялту» в 2020 году. Слева направо: президент фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный, художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, певец Денис Майданов и его супруга Наталья, руководитель проекта Александр Пилипенко, композитор, певец и музыкант Игорь Корнилов, в кресле сидит дирижер Ольга Таранова – она же Ли Отта.

Выбрать лучшее выступление будет нелегко

Членам жюри предстоит просмотреть творческие номера 15 певцов, представляющих Израиль, Италию, Латвию, Португалию, Индонезию, Таиланд, Китай, Испанию, Польшу, Францию, Сербию, Германию, Аргентину, Албанию и Кубу.

Артисты, находясь в собственных квартирах, выйдут в эфир и на родном языке исполнят знаменитые песни о Великой Отечественной войне: "Темная ночь", "Землянка", "Здесь птицы не поют...", "Журавли", "Смуглянка" и другие. Судьи будут в этот момент наблюдать за выступлениями участников, а затем в режиме онлайн поделятся своими впечатлениями и пообщаются с конкурсантом.

Денис Майданов признается, что судить участников через экран монитора – непростая задача.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Денис Майданов на фестивале «Дорога на Ялту» в 2019

"У каждого исполнителя абсолютно своя аура и методы воздействия на аудиторию. И оценивать их удобнее при живом контакте. Но ситуация, в которой мы оказались, особенная. Люди на всей планете оторваны друг от друга страшным вирусом, который запер их, как в тюрьме по квартирам, а многих убил. Но это не значит, что мы потеряли друг друга. Мы бросили этому вирусу вызов. И этот вызов, это стремление снова объединиться будут сквозить в каждом выступлении", - сказал Майданов.

По его словам, это будет совершенно уникальный формат - многие музыканты споют прямо на свои телефоны и прямо из своих квартир, потому что других инструментов у них сейчас при себе не осталось.

"Но по силе воздействия, по степени искренности это может затмить любой живой концерт на лучших площадках планеты. Кстати, в преддверии фестиваля мы с коллегами записали видеоклип на песню "Темная ночь" ту самую, из-за которой польского музыканта Петра Косевского польские власти выгнали из музея второй мировой войны в Гданьске, и которая вдохновила нас на проведение этого фестиваля. Нам пришлось записывать музыку и видео самим, так же прямо в своих квартирах", - добавил артист.

Майданов также рассказал, что споет "Темную ночь" вместе с Петром Косевским, итальянским певцом Пупо, который недавно публично выразил благодарность России за помощь, которую она оказала Италии в борьбе с эпидемией коронавируса, а также с участниками фестиваля "Дорога на Ялту". Этот видеоклип российские и зарубежные зрители увидят в сетях и в эфире канала "Культура" 8 мая во время трансляции нашего фестиваля, а также на ресурсах Sputnik.

"Что касается участников нашего фестиваля, приславших свои заявки, это музыканты из разных стран, поющие на своих языках. Каждый из них проникся основной идеей фестиваля, им небезразлично то, что происходит в мире, небезразлична история, в том числе наша общая. И то, как певцы чтят традиции, разумеется, это будет трогать зрителя, будет сквозить в каждом выступлении", - уверен собеседник агентства.

Майданов отмечает, что на конкурсантов возложена важная миротворческая миссия: своим выступлением объединить не только музыкантов, но и простых граждан, которые знают всю "глубину боли Великой Отечественной войны". Участникам предстоит проникнуться, прочувствовать историю войны.

"Я думаю, что каждый из исполнителей трепетно отнесется к конкурсу - и будет сложно выбрать из их выступлений лучшее. К тому же, уровень музыкантов, которые принимают участие в фестивале, очень высокий", - рассказал он.

Память о войне

Майданов отмечает, главная задача не только фестиваля "Дорога на Ялту", но и нынешнего поколения – это сохранить память о Великой Отечественной войне для того, чтобы "наши дети и внуки знали, какой ценой дается их свободное существование в мирной стране".

"Каждый должен знать свою историю и от своих родителей, дедов, и из культурных событий, которые организует наше поколение. Главная проблема в том, что для наших детей со временем эта дата может превратиться в абзац в учебнике. У меня сын 2013 года рождения, дочь – 2008. Они родились в другой стране, другом мире - и все это от них слишком далеко уже находится. И эта дата в истории должна быть насыщена смыслами", - говорит певец.

Кроме того, по его словам, фестиваль призван предотвратить любые попытки переписать историю, исказить факты о Великой Отечественной войне.

"В апогее чумы XXI века (пандемии коронавируса – прим. ред.) мы все равно возвращаемся в свое прошлое, в те песни, которые нам помогли пережить чуму ХХ века, Великую Отечественную войну", - заключил Майданов.

Россияне увидят полуфинальный концерт фестиваля на телеканале "Культура", зарубежные зрители также смогут посмотреть трансляцию выступления артистов на YouTube и ресурсах информационного агентства Sputnik. К тому же, у зрителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося участника. Итоги онлайн-голосования учтут во втором туре фестиваля - осенью на концерте в Крыму. Конкурсанты, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

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