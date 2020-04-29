Приднестровье присоединилось к акции "Георгиевская ленточка" онлайн

В нынешнем году акция, получившая международную популярность, в связи с пандемией пройдет в новом формате.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" запустило международную акцию "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате, и все его филиалы, в том числе и в Приднестровье, также подключились к мероприятию. Они призывают тех, кто и прежде участвовал в акции, присоединиться к ней в этом году, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, и все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на более поздние сроки.

Движение "Волонтеры Победы" призывает всех граждан оставаться дома и присоединиться к традиционной акции "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате", - отмечают ребята из приднестровского филиала.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо найти Георгиевскую ленточку, сохраненную с прошлого года, прикрепить ее в области сердца, сфотографироваться, заменить аватарку или выложить в социальные сети фотографию с лентой и хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка #ЛучшеДома #ВолонтерыПобедыПМР.

Рекомендуется также пригласить к участию пять своих друзей в социальных сетях. В случае отсутствия ленты дома – ее можно добавить через электронную фоторамку (маску) в Instagram: https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=160052721986.

Организаторы, говорят, акция "Георгиевская ленточка" – это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная ее цель – дать возможность каждому человеку выразить свое уважение к ветеранам-победителям, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей общей Родины.

Акция ежегодно проводится более, чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтеров Победы.

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