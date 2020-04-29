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Георгиевские ленточки

Приднестровье присоединилось к акции "Георгиевская ленточка" онлайн

© Sputnik / Владимир Трефилов
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (161)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200429/30067358/pridnestrove-prisoedinilos-k-aktsii-georgievskaya-lentochka-onlayn.html

В нынешнем году акция, получившая международную популярность, в связи с пандемией пройдет в новом формате.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" запустило международную акцию "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате, и все его филиалы, в том числе и в Приднестровье, также подключились к мероприятию. Они призывают тех, кто и прежде участвовал в акции, присоединиться к ней в этом году, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, и все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на более поздние сроки.

Движение "Волонтеры Победы" призывает всех граждан оставаться дома и присоединиться к традиционной акции "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате", - отмечают ребята из приднестровского филиала.

Стартовала юбилейная акция Георгиевская ленточка
© Sputnik /
Дан старт юбилейной акции "Георгиевская ленточка" - видео
Для того, чтобы стать участником акции, необходимо найти Георгиевскую ленточку, сохраненную с прошлого года, прикрепить ее в области сердца, сфотографироваться, заменить аватарку или выложить в социальные сети фотографию с лентой и хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка #ЛучшеДома #ВолонтерыПобедыПМР.

Рекомендуется также пригласить к участию пять своих друзей в социальных сетях. В случае отсутствия ленты дома – ее можно добавить через электронную фоторамку (маску) в Instagram: https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=160052721986.

Организаторы, говорят, акция "Георгиевская ленточка" – это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная ее цель – дать возможность каждому человеку выразить свое уважение к ветеранам-победителям, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей общей Родины.

Акция ежегодно проводится более, чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтеров Победы.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (161)

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Теги:
Акция "Георгиевская ленточка", Георгиевские ленточки, георгиевская ленточка, Георгиевская лента, георгиевская лента, Приднестровье


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