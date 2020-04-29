Как ветеранов Великой Отечественной войны поздравят в Приднестровье

Условия карантина вносят свои изменения в празднование Дня Победы, однако ветеранов Великой Отечественной не забудут.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Приднестровье, ко Дню Победы вручат юбилейные медали и окажут финансовую помощь. Об этом рассказал глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

"Предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей каждому ветерану Великой Отечественной войны. Есть соответствующее положение, в котором закреплен механизм выплат. До 9 мая эти выплаты планируют провести", - сказал он.

Участникам Великой Отечественной также вручат Медаль "75 лет Великой Отечественной войне" и приветственный адрес от имени лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"При этом члены Оперштаба акцентировали внимание на необходимости соблюдения всех профилактических мероприятий при посещении ветеранов", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Кроме этого в законе о бюджете заложено около 400 тысяч приднестровских рублей на финансирование поздравительных наборов для ветеранских организаций. Здесь речь не только об участниках Великой Отечественной, но о ветеранах всех боевых действий.

"В ближайшее время выплаты начнут финансировать. Средства будут выделяться из Резервного фонда правительства и с целевых статей республиканского бюджета", - добавил Мартынов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova