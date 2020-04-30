Объект №105. Здание Рейхстага

Войска Красной армии 75 лет назад штурмом взяли здание Рейхстага, колумнист Sputnik вспоминает тех, кто дошел до Берлина и своими глазами увидел Победу.

Май 1945 года. Усталые, покрытые сажей и кирпичной пылью лица солдат и офицеров, на которых светятся молодые белозубые улыбки. Только что они поставили символическую точку в самой страшной войне в истории человечества. Бои еще будут продолжаться до середины мая, но для них, здесь, на ступеньках поверженного Рейхстага, война завершилась. Их лица навсегда запечатлеет пленка фронтового кинооператора. А на стенах главного здания Третьего Рейха дошедшие до Берлина бойцы увековечат свои имена, родные города, да и, чего греха таить, выстраданные войной фронтовые эмоции. "Мы пришли с мечом в Берлин, чтобы навсегда отучить немцев от меча" - гласила одна из них.

На военных картах, выданных советским офицерам перед штурмом Берлина, здание Рейхстага получило наименование "объект №105". Двигаясь в неразберихе уличного боя, штурмовые отряды не всегда точно могли определить, где находятся. Командир батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Степан Неустроев не сразу понял, что его бойцы находятся уже на подступах к Рейхстагу. Но, сверив местность с картой, доложил командиру полка Зинченко о выходе на новый рубеж. Комполка, свою очередь, передал информацию в дивизию. И все же не верилось… 4 года шли к этому зданию, неужели это Рейхстаг, до которого так мечтали добраться миллионы советских солдат?

Из воспоминаний командира 150-й стрелковой дивизии В.М.Шатилова:

"— Жаль, что не могу показать вам место боя с верхних этажей — видимость никудышная, — посетовал я и начал рассказывать то, что мне было известно по последним докладам. — Полковника Зинченко я назначил комендантом Рейхстага. Генерал-майор Переверткин санкционировал это назначение.

— А где Знамя? — поинтересовался Лисицын.

— В Рейхстаге. Принимаются меры, чтобы водрузить его на куполе.

— А вы уверены, что это, действительно, Рейхстаг? — вдруг спросил один из пришедших полковников. — Пожалуй, это что-то другое.

© Sputnik / Miroslav Rotari И нет безымянных солдат

Сдерживая возбуждение, я стал говорить, что никакой ошибки не может быть. На плане объект 105 именуется Рейхстагом, я сам видел его купол и всадника под ним. Нами допрошены многие пленные, до генералов включительно...

Артюхов и Сосновский поддакивали — они тоже видели Рейхстаг днем.

Пришедший с Лисицыным генерал, улыбаясь, слушал наши доказательства и, когда мы замолчали, произнес:

— Ну конечно это Рейхстаг. Я до войны был в Берлине и видел это здание.

Я облегченно вздохнул".

Тогда, в мае 1945-го, никто не составлял списков тех, кто сражался в стенах Рейхстага. Не до того было. Уже в послевоенные годы стали выявлять имена героев последнего штурма, тех, кому посчастливилось оставить свой автограф на стенах Рейхстага. Среди них были и наши земляки.

Из воспоминаний командира штурмового взвода 1-го штурмового батальона 236-го Нерчинского стрелкового полка 106-й дивизии 3-й Гвардейский Армии, старшего сержанта Якова Фадеева, ныне жителя города Бендеры:

"После трех дней ожесточенных боев мы подошли к Бранденбургским воротам. Там мы получили приказ о взятии Рейхстага. К тому времени там уже несколько дней шли бои, в которых погибло очень много народу. Наши ребята лежали буквально штабелями... Танки били по зданию прямой наводкой, и внутри было уже месиво из людей – наших и немцев… В здании Рейхстага против нас держали оборону элитные войска СС и личная жандармерия Гитлера. Они были вооружены до зубов и дрались насмерть. Бой шел за каждый кирпич, люди стреляли, рубились саперными лопатками, душили друг друга голыми руками…

Я с автоматом успел добежать до второго этажа, как вдруг земля подо мною разверзлась, и я полетел вниз. Сколько лежал без сознания, не знаю. Меня вытащил из-под завала какой-то офицер, пытался что-то мне сказать, но я ничего не слышал. Тогда он протер мне лицо мокрой тряпкой, налил водки. Я выпил, уши у меня отложило, и я услышал его слова: "Сынок, война кончилась!" Но идти самостоятельно я не мог, и этот офицер вытащил меня на улицу. А там уже стрельба, но не боевая, а победная. На ступеньках танцевали наши ребята, появились фотокорреспонденты. Весь мой взвод погиб при штурме Рейхстага, из-под завалов вытащили лишь троих: меня, радиста Ваню Башмакова и линейного связиста Жору Кузнецова. Вот нас троих из взвода и запечатлели в поверженном Берлине. Это моя единственная фотография с фронта, которую я храню, как самую дорогую реликвию.

© Photo : А. Петрович Фадеев Я.И. (сидит) Башмаков Иван Сергеевич, Григорий Кузнецов. Май 1945 года

На седьмой колонне от входа я, в числе других, расписался на рейхстаге. Написал: "Я, Фадеев, дошёл до Берлина".

Свой последний выстрел по Рейхстагу сделал и командир взвода 3-го дивизиона 92-го гвардейского минометного полка, младший лейтенант Анатолий Кондырев, ныне - житель города Кишинева.

© Photo : А. Петрович Лейтенант Анатолий Кондырев

"Сначала мы вели огонь по Силезскому вокзалу. А после того, как пехота взяла вокзал, мы заняли эти позиции, по которым несколько часов назад усиленно работали. И отсюда мы начали обстрел здания Рейхстага. По моей команде "Катюши" выпустили два залпа, и огненные снаряды с воем унеслись в сторону площади. Из-за разрушенных зданий подъехать на машинах поближе не получалось. Тогда мои бойцы стали снимать рельсовые направляющие, устанавливать их в окнах и брешах стен и бить реактивными снарядами изнутри зданий. Потом, после окончания боев в Берлине, я побывал у Рейхстага, внимательно его осмотрел и увидел результаты нашей стрельбы на его стенах. Так что я считаю, что тоже расписался на Рейхстаге".

© Photo : А. Петрович Гвардейцы-минометчики 92 го гвардейского минометного полка. 1945 год

У истории нет прямых путей, она ходит извилистыми тропами, делает невероятные виражи. Главное здание Германии – символ могущества и величия немецкой нации, в мае 1945 года навсегда стало символом героизма и мужества советского солдата и всего советского народа, победившего фашизм. И как бы не пытались сегодня изменить историю, преувеличить вклад одних, преуменьшить или откровенно оболгать роль других, над поверженным Рейхстагом алое знамя Победы водрузил советский солдат-освободитель.

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