Время добавляет в списки. Плацдарм на берегу Рэута

Полки 89-й гвардейской стрелковой дивизии 4 апреля 1944-го года вышли на подступы к реке Днестр, в районе города Дубоссары. Спустя 4 дня, опрокинув вражеские войска, гвардейцы форсировали водную преграду. Вспоминает командир 1-го штурмового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза, гвардии полковник Алексей Бельский:

"На наш полк была возложена задача – выбить фашистов из сильно укрепленного опорного пункта Жеврены, угрожавшего одному из наших флангов. Пересеченная местность, разлившаяся к тому времени от весенних дождей река Реут осложняли выполнение этой боевой задачи. Двенадцать суток шли ожесточённые схватки, в которых гвардейцы изматывали противника, штурмуя его оборонительные укрепления.

© Photo : А. Петрович Книга памяти села Жеврень.

Первыми форсировали Реут и ворвались в населенный пункт бойцы отделения гвардии сержанта комсомольца Василия Огородова. Вслед за ними ринулись воины всей роты. Гитлеровцы заметались, как крысы на тонущем корабле. В самом большом селе дома размещался их штаб. Наступление гвардейцев было настолько внезапным, что фашисты не успели даже покинуть его. Когда сержант Огородов и рядовой Назаренко добрались до этого дома, то засевшие в нем гитлеровцы открыли беспорядочный огонь. Наши бойцы приняли решение - блокировать это здание. Назаренко пополз к чёрному ходу, а Огородов, укрывшись за каменной стеной колодца, открыл по дому огонь из автомата, сам оставаясь неуязвимым. Вражеские солдаты и офицеры предпринимали многократные попытки вырваться из "мышеловки": вели беспорядочный огонь, бросали гранаты, выскакивали на улицу, но каждый раз меткий огонь автомата тут же скашивал их. Так продолжалось больше часа. Девятнадцать гитлеровцев полегли у самого порога осажденного дома. Среди них оказались полковник, майор и капитан…

На участке другой роты форсированию Реута сильно мешал огонь вражеской батареи. Гвардии рядовой комсомолец Иван Мусоров, командовавший стрелковым отделением, самостоятельно принял решение – захватить батарею противника. Гвардейцы ползком окружили батарею, и, когда оказались в ее тылу, атаковали орудийные расчёты. Гитлеровцы бросили орудия и побежали. У Мусорова возник план поважнее преследования горстки перепуганных фашистов. Они приказал развернуть орудия на 180 градусов и открыть огонь.

Так дрались наши гвардейцы за освобождение Жеврен и захват плацдарма на правом берегу Реута…".

© Photo : сайт "Память народа" Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза рядового И.Мусорова, погибшего в бою за село Жеврень.

За свой подвиг у села Жеврены гвардии рядовой Иван Мусоров был представлен к званию Героя Советского Союза. Золотую звезду командование заменило на орден Красного Знамени. Но и эту награду 21-летнему парню с Алтая не довелось поносить на груди. 1 мая 1944 года он погиб в бою у Жеврен. Неделей раньше убили рядового Ивана Назаренко, уроженца Полтавщины.

В Жевренах завершилась тяжёлая и трагическая фронтовая судьба алтайца, Михаил Игнатьевича Сурдина. 9 марта 1944 года из города Балта он отправил родным письмо. Первое за последние три года – и последнее…

"Здравствуйте, мои родные (кто еще жив)! Наконец-то, почти через три года пришлось о себе оповестить вас. Пишу кратко, только основное. После того, как я перестал писать вам письма, это дело было еще в 1941 году в августе месяце, наша часть попала в окружение и я, дважды раненый (пулями в руку и в ногу – легко), попал в плен к немецким фашистам. Это было в районе с. Терновки, недалеко от Умани. В плену без всякой перевязки пробыл 9 дней и с горем пополам уполз. Приют нашел около украинских людей. В одном селе, так называемом Дрибушовка Добровеличковского района Кировоградской области, прожил вольно, то есть не скрываясь от людей, семь месяцев, за которые я вылечился. После этого попал опять в лагерь, где промучился семь месяцев и, рискнув, убежал в другой район под названием Хмелевский. Там я с тремя товарищами скрывался от украинской полиции. Товарищи были пойманы и расстреляны, я же остался еще скрытым. Об этом подробно можете узнать у Кувшиновой Софии. Эта Кувшинова София служила мне все время за мать: помогала скрываться мне, кормила, ухаживала, как за беспомощным. Во время отступления немцы меня поймали и заставили гнать больных двух коней до Германии около их обоза. Я шел с ними до р. Буг (до временной Румынской границы). Убежать было невозможно, потому что немцы, проходя через населенные пункты, забирали всех мужчин поголовно с собой. Но уже за Бугом в станице Котовск (Бирзула) я выбрал момент и убежал. Пробыл скрытно двое суток и на третьи сутки встретился с передовыми частями нашей Красной Армии. Обратился в штаб первой части. После краткого опроса я уже направился в сборочный пункт в ст. Балта. Теперь буду опять в рядах своей армии. Адреса своего пока не имею, завтра, наверное, направят в часть.

На место прибуду – напишу адрес.

Напишите, кто остался жив и кто умер.

Целую всех Мишка Сурдин".

3 мая 1944 года, боец 1-го отдельного штрафного батальона 53-й армии Михаил Сурдин погиб в бою и похоронен в братской могиле села Жеврень.

© Photo : А. Петрович Боец 1-го отдельного штрафного батальона 53 армии, рядовой Михаил Сурдин.

В 1954-м году в центре села Жеврены на месте захоронения погибших героев-освободителей был сооружен памятник, установлены мраморные плиты с именами солдат и офицеров. Сюда же перенесли и останки воинов, захороненных на территории близлежащих сел Рэкулешты и Бэлэшешты. За более чем полвека памятник ни разу не реставрировали, в последние несколько лет он пришел в крайне плачевное состояние. В течение года поисковики вели работу по выявлению имен погибших воинов, увенчавшуюся в итоге списком из 553 солдат и офицеров. Имена 277-ми из них не были указаны ранее, их удалось выявить в ходе поисковой работы.

В 2020 году, в год 75-летия Победы, мемориал на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении села Жеврень Криулянского района, будет полностью отреставрирован силами Славянской правозащитной организации "Вече", при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и органов местной власти.

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