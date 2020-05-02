Со дна реки: тайны танка Т-34, возвышающегося на Кургане Славы в Дубоссарах

Как танк Т-34, признанный лучшей боевой машиной Великой Отечественной войны, сыграл свою важную роль в освобождении Бессарабии в 1944 году.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая – Sputnik. Курган Славы, который стал для дубоссарцев священным местом памяти о жестоких боях в Великую Отечественную, венчает установленный на постаменте танк Т-34. Он неслучайно занимает своё важное место. Легендарная повесть боевой машины и героическая история его экипажа остались в летописях. Благодаря им мы сегодня можем восстановить факты той страшной войны и отдать дань героям поименно.

Выжил один

Танк был подбит в одном из сражений мая 1944 года, состоявшихся в районе сел Кошница и Перерыта. Он сорвался с обрыва во время боя, и его экипаж из четырех человек погиб. Таковы были факты сводки с поля боя.

Но спустя почти четверть века после сражения машина была поднята со дна реки Днестр, и благодаря этому выяснилось, что один из участников того боя выжил. Более того, был в 60-х годах прошлого века в добром здравии. Его нашли. И он даже побывал на открытии Кургана Славы 24 августа 1968 года с возвышающемся на нем танком Т-34, на броне которого он находился в тот памятный день.

Его рассказ мы можем узнать благодаря тому, что журналисты "Советской Молдавии" подробно писали об этом событии.

Но стоит сначала перечислить имена героев – членов экипажа танка, которые погибли, когда машину подбили. Это два Героя Советского Союза — Иван Шикунов и Григорий Корнеев, механик-водитель Константин Митрофанов и заряжающий орудие Александр Максимов. Их останки захоронены у подножия Кургана.

Документы из планшета

Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа. © Sputnik / Irina Leahova

Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа. © Sputnik / Irina Leahova 1 / 2 © Sputnik / Irina Leahova Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа.

Уникальную информацию обнаружила в музейном архиве директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук. Она рассказала корреспонденту Sputnik, что в танке нашли планшет (офицерскую сумку) с боевыми наградами и документами. Впоследствии оказалось, что ордена и медали принадлежали не только погибшим, но и другим военным.

"Поскольку Иван Шикунов был Героем Советского Союза, его делегировали передать медали другим бойцам. По номеру одной из наград нашли и Гавриила Федоровича Алексеенко, который к тому моменту был жив-здоров и проживал в Ставропольском крае, откуда родом. Его пригласили на открытие Кургана", — рассказала Мельничук.

Об этом поведал и сам очевидец, участник тех событий в интервью журналистам "Советской Молдавии" в августе 1968 года.

"Представили меня к медали "За боевые заслуги" (моей медали, оказавшейся в затонувшем танке) в 1943 году за то, что в боях с 16 по 23 августа я вынес с поля боя 17 тяжело раненых бойцов и двух офицеров. Как она попала в планшет И. Т. Шикунова? Мне ее просто не успели вручить…", - делился он.

Самые тяжелые бои

Гавриил Федорович на фронте воевал с 1942 года, однако о боях на Днестре вспоминал как о самых тяжелых. Сражения шли семь дней подряд. По его словам, атаки и контратаки сменяли друг друга.

"То мы шли на фашиста, то он на нас, и действовал он с каждым днем все наглее. У наших подошли к концу запасы патронов, гранат, продуктов. Мы были без тыла. Раненых отправлять некуда. Размещали их в одном из разбитых зданий. Можно сказать, что поле боя было повсюду. Я выносил раненых, доставлял их в наш походный лазарет, устраивал, перевязывал и снова – сумку через плечо – шел и полз туда, где бились наши бойцы", - так вспоминал он.

На броне танка

Алексеенко был одним из бойцов 610-го стрелкового полка, который в майскую ночь прорыва фашистского кольца у сел Кошница и Дороцкое в 1944 году находился на этом, ставшем уже легендарном танке.

По его рассказам, он давно был знаком с членами экипажа. Ивана Шикунова он знал еще со Сталинграда, с Григорием Корнеевым не раз встречался под обстрелом противника. А в ночь прорыва они оказались в одном месте. Накануне Алексеенко был ранен, и боевые товарищи положили его на броню танка. Вот как он описывает тот день:

"Пехотинцы скапливались у небольшого пойменного леса. Перед нами рос редкий ивняк, а за ним были вражеские окопы. После залпа "катюш", которые поддержали нас со стороны основных сил дивизии, наши бойцы должны были вслед за тремя танками идти в атаку. Так оно и произошло. Немцы не ожидали мощного удара, дрогнули и побежали. Мы за ними по пятам. Сквозь вражеские позиции прошли все наши части, повозка с ранеными, обозы. Из кольца вышли все, и только танк, на котором везли меня, остался на дне Днестра".

И до конца войны в солдатском чине

Все находившиеся в танке погибли, и лишь Алексеенко удалось спастись. Товарищи подхватили его и вытащили из Днестра. А затем Гавриил Федорович был эвакуирован в госпиталь.

Позже он вернулся на фронт и до конца войны прошел в солдатском звании – старшины-санинструктора стрелковой роты.

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