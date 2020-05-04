"Ордена из Рейхстага"

Май 1945 года. У ног Красной армии лежал поверженный Берлин. Уже отгремели победные залпы, и наступили первые мирные дни. Советские солдаты, с боями дошедшие до логова фашистского зверя и добившие его, спешили сфотографироваться у стен Рейхстага. Долгих четыре года они мечтали об этом: в заснеженных полях Подмосковья, в засушливой степи под Сталинградом, в непроходимых болотах Беларуси. Мечтал о памятном фото и 20-летний красноармеец Вячеслав Басалин, радист батареи управления 24 артиллерийской дивизии. Через несколько дней после капитуляции Берлина ему с группой однополчан удалось добраться до Рейхстага. К тому времени все стены здания уже покрывали автографы солдат и офицеров, побывавших здесь ранее. Вокруг главного фашистского здания еще стояли разбитые немецкие орудия, громоздились груды битого кирпича и металла, примостились какие-то нелепые строения, в которых, по всей видимости, размещался гарнизон Рейхстага. Заглянув в одну из таких построек, Басалин заметил нишу, в которой обнаружил продолговатый кожаный футляр. Открыв коробку, солдат не поверил своим глазам: перед ним лежали переливавшиеся драгоценными отблесками иностранные ордена! Еще до войны Вячеслав собирал значки и потому решил, что эта находка станет главным достоянием его коллекции.
После окончания училища в 1947 году курсанты дали клятву друг другу приехать на встречу ровно через 50 лет. В 1997 году на встречу приехал лишь один выпускник - полковник Вячеслав Басалин.
Не дождавшись своих друзей, он решил прогуляться по городу и зайти в Эрмитаж, справиться о судьбе найденных им в 1945 году наград. Для своего собственного архива, для детей и внуков, ветеран попросил выдать ему документ, удостоверяющий факт сдачи наград в музей.
Какой гитлеровский служака хотел скрыться с этими орденами? Быть может, он надеялся на то, что Берлин будет удержан, что советские войска не дойдут до Рейхстага, и потому стены здания показались ему удачным тайником? Как бы то ни было, неизвестный "коллекционер" обманулся в своих ожиданиях.
Иностранные ордена стали достоянием музея, а грудь обнаружившего их Вячеслава Басалина украсило множество заслуженных им лично наград, среди которых фронтовые медали "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". На протяжении всей своей жизни высшей наградой он считал и то, что ему удалось выжить в самой страшной войне в истории человечества, дойти до Победы и оставить свой автограф на стене Рейхстага.
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