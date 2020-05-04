"Ордена из Рейхстага"

Колумнист Sputnik рассказывает, как в победном 1945 году 20-летний красноармеец нашел кожаный футляр с иностранными орденами, которые затем стали храниться в Эрмитаже.

Май 1945 года. У ног Красной армии лежал поверженный Берлин. Уже отгремели победные залпы, и наступили первые мирные дни. Советские солдаты, с боями дошедшие до логова фашистского зверя и добившие его, спешили сфотографироваться у стен Рейхстага. Долгих четыре года они мечтали об этом: в заснеженных полях Подмосковья, в засушливой степи под Сталинградом, в непроходимых болотах Беларуси. Мечтал о памятном фото и 20-летний красноармеец Вячеслав Басалин, радист батареи управления 24 артиллерийской дивизии. Через несколько дней после капитуляции Берлина ему с группой однополчан удалось добраться до Рейхстага. К тому времени все стены здания уже покрывали автографы солдат и офицеров, побывавших здесь ранее. Вокруг главного фашистского здания еще стояли разбитые немецкие орудия, громоздились груды битого кирпича и металла, примостились какие-то нелепые строения, в которых, по всей видимости, размещался гарнизон Рейхстага. Заглянув в одну из таких построек, Басалин заметил нишу, в которой обнаружил продолговатый кожаный футляр. Открыв коробку, солдат не поверил своим глазам: перед ним лежали переливавшиеся драгоценными отблесками иностранные ордена! Еще до войны Вячеслав собирал значки и потому решил, что эта находка станет главным достоянием его коллекции.

© Photo : А. Петрович Решение оценочной комисии Эрмитажа

Найденные награды сопровождали молодого бойца во время службы до самого поступления в Ленинградское артиллерийское училище. Обстановка большого города требовала материальных средств, которых у новоиспеченного курсанта попросту не имелось. Тогда ему в голову и пришла мысль сдать обнаруженные в Рейхстаге награды в Эрмитаж. Через месяц Басалина вызвали на заседание оценочной комиссии. После обсуждения эксперты установили, что за всю коллекцию будет выплачено 120 рублей. Также специалисты сделали список всех наград, отданных Басалиным в музей. Среди них: греческий "Орден Спасителя" 5-й степени, шведский "Орден Вазы" 3-й степени, испанский кавалерский орден Изабеллы Католической, австрийский кавалерский крест Франца-Иосифа, баварский кавалерский крест святого Михаила 2-й степени, германский кавалерский орден Красного Орла и другие. Относительно хозяина коллекции члены комиссии сделали предположение, что данные награды, скорее всего, принадлежали чиновнику из Министерства иностранных дел гитлеровской Германии.

После окончания училища в 1947 году курсанты дали клятву друг другу приехать на встречу ровно через 50 лет. В 1997 году на встречу приехал лишь один выпускник - полковник Вячеслав Басалин.

© Photo : А. Петрович Вячеслав Басалин повествует о причинах первых неудач

Не дождавшись своих друзей, он решил прогуляться по городу и зайти в Эрмитаж, справиться о судьбе найденных им в 1945 году наград. Для своего собственного архива, для детей и внуков, ветеран попросил выдать ему документ, удостоверяющий факт сдачи наград в музей.

© Photo : А. Петрович Копия справки о передаче найденных в Рейхстаге наград

Какой гитлеровский служака хотел скрыться с этими орденами? Быть может, он надеялся на то, что Берлин будет удержан, что советские войска не дойдут до Рейхстага, и потому стены здания показались ему удачным тайником? Как бы то ни было, неизвестный "коллекционер" обманулся в своих ожиданиях.

© Photo : А. Петрович Список переданных на хранение в Эрмитаж наград, найденных в Рейхстаге

Иностранные ордена стали достоянием музея, а грудь обнаружившего их Вячеслава Басалина украсило множество заслуженных им лично наград, среди которых фронтовые медали "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". На протяжении всей своей жизни высшей наградой он считал и то, что ему удалось выжить в самой страшной войне в истории человечества, дойти до Победы и оставить свой автограф на стене Рейхстага.

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