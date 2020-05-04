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Письмо с фронта - экспонат выставки Приближая Победу.

В строй "Бессмертного полка" встал еще один ветеран Великой Отечественной войны

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (172)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200504/30119412/v-slobodzee-v-posledniy-put-provodili-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny.html

До юбилейной даты Великой Победы над нацизмом Федор Иванович Сущевский не дожил восемь дней. День Победы он считал одним из самых радостных в жизни.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Сущевский. Его провели в последний путь со всеми почестями: с присутствием военнослужащих, военного оркестра и салютной группы.

"Чуть больше недели не дожил до 75-летия Великой Победы ветеран Великой Отечественной войны, житель города Слободзея Федор Иванович Сущевский. Ушел из жизни 1 мая", - рассказали в местной администрации.

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День Победы ветеран считал одним из самых радостных дней в жизни. Юбилейной медалью в честь 75-летия Победы Федор Сущевский удостоен посмертно.

"Федора Ивановича знали лично, был активным жителем города. Всегда присутствовал на митингах и парадах. Очень жаль, что сегодня приходится посмертно вручать награды в честь 75-летия Победы. Вечная память ветерану", - отметил глава администрации Василий Тищенко.

Федор Сущевский умер на 96-ом году жизни. Родился 25 ноября 1924 года. Когда началась Великая Отечественная Федору Ивановичу не исполнилось еще семнадцати. Пережил 970 дней немецко-румынской оккупации. В 1944-ом был призван на воинскую службу.

Ясско-Кишиневская операция была началом его фронтового пути. На Кицканском плацдарме он получил первое боевое крещение. Принимал участие в освободительных операциях городов Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Австрии.

После войны Федор Иванович более 40 лет проработал в слободзейском узле связи.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (172)

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Теги:
ветеран, Великая Отечественная война, Великая Победа, ВОВ, Приднестровье


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