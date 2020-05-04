В строй "Бессмертного полка" встал еще один ветеран Великой Отечественной войны

До юбилейной даты Великой Победы над нацизмом Федор Иванович Сущевский не дожил восемь дней. День Победы он считал одним из самых радостных в жизни.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Сущевский. Его провели в последний путь со всеми почестями: с присутствием военнослужащих, военного оркестра и салютной группы.

"Чуть больше недели не дожил до 75-летия Великой Победы ветеран Великой Отечественной войны, житель города Слободзея Федор Иванович Сущевский. Ушел из жизни 1 мая", - рассказали в местной администрации.

День Победы ветеран считал одним из самых радостных дней в жизни. Юбилейной медалью в честь 75-летия Победы Федор Сущевский удостоен посмертно.

"Федора Ивановича знали лично, был активным жителем города. Всегда присутствовал на митингах и парадах. Очень жаль, что сегодня приходится посмертно вручать награды в честь 75-летия Победы. Вечная память ветерану", - отметил глава администрации Василий Тищенко.

Федор Сущевский умер на 96-ом году жизни. Родился 25 ноября 1924 года. Когда началась Великая Отечественная Федору Ивановичу не исполнилось еще семнадцати. Пережил 970 дней немецко-румынской оккупации. В 1944-ом был призван на воинскую службу.

Ясско-Кишиневская операция была началом его фронтового пути. На Кицканском плацдарме он получил первое боевое крещение. Принимал участие в освободительных операциях городов Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Австрии.

После войны Федор Иванович более 40 лет проработал в слободзейском узле связи.

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