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К 75-летию Великой Победы: в Тирасполе намерены провести интернет-марафон

© Sputnik / Alexander Kondratuk
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (172)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200504/30120937/k-75-letiyu-velikoy-pobedy-v-tiraspole-namereny-provesti-internet-marafon.html

Масштабное мероприятие будет проходить под названием "Мы помним, мы гордимся!" и будет проводиться в онлайн-режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. В Тирасполе объявили о запуске интернет-марафона под названием "Мы помним, мы гордимся!", посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организует его Управление культуры Тирасполя.

"В нем примут участие руководители и учащиеся творческих коллективов Управления культуры города Тирасполя. В рамках марафона – стихотворения, песни и танцы на военную тематику", - сообщили в ведомстве.

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Интернет-марафон также предполагает проведение онлайн мастер-классов по изготовлению открыток, брошей и георгиевских ленточек, выполненных в различных техниках.

Как пояснили в управлении культуры, учреждения дополнительного образования представят работы военной тематики в технике компьютерного дизайна и изготовят изделия из глины.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на страничках ведомства в соцсетях.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (172)

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Теги:
75-летие Великой Победы, 75-летие, 75-летие, ВОВ, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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