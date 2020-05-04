К 75-летию Великой Победы: в Тирасполе намерены провести интернет-марафон

Масштабное мероприятие будет проходить под названием "Мы помним, мы гордимся!" и будет проводиться в онлайн-режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. В Тирасполе объявили о запуске интернет-марафона под названием "Мы помним, мы гордимся!", посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организует его Управление культуры Тирасполя.

"В нем примут участие руководители и учащиеся творческих коллективов Управления культуры города Тирасполя. В рамках марафона – стихотворения, песни и танцы на военную тематику", - сообщили в ведомстве.

Интернет-марафон также предполагает проведение онлайн мастер-классов по изготовлению открыток, брошей и георгиевских ленточек, выполненных в различных техниках.

Как пояснили в управлении культуры, учреждения дополнительного образования представят работы военной тематики в технике компьютерного дизайна и изготовят изделия из глины.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на страничках ведомства в соцсетях.

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