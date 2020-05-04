К 75-летию Великой Победы: в Тирасполе намерены провести интернет-марафон

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. В Тирасполе объявили о запуске интернет-марафона под названием "Мы помним, мы гордимся!", посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организует его Управление культуры Тирасполя.
"В нем примут участие руководители и учащиеся творческих коллективов Управления культуры города Тирасполя. В рамках марафона – стихотворения, песни и танцы на военную тематику", - сообщили в ведомстве.
Как пояснили в управлении культуры, учреждения дополнительного образования представят работы военной тематики в технике компьютерного дизайна и изготовят изделия из глины.
С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на страничках ведомства в соцсетях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>