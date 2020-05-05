"Бессмертный полк онлайн" - всего за неделю сотни тысяч заявок на участие

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на нескольких площадках и даже если у желающих участвовать не сохранились фотографии ветеранов.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Всего за неделю с начала регистрации уже свыше 600 тысяч человек оставили заявки на участие в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщили организаторы акции.

По их словам, популярность этой акции набирает обороты с каждым днем.

Примечательно, что в настоящее время принять участие в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять. Кроме того, из формы заявки убрали указание степени родства с публикуемым героем войны, а также даты рождения и смерти.

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Чтобы рассказать о подвиге своего ветерана Великой Отечественной в соцсетях, нужно подписать пост хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон дал старт флешмобу #БессмертныйПолк в социальных сетях, опубликовав фотографии своих родственников, прошедших через Великую Отечественную войну.

Запущенная главой республики акция предполагает размещение фотографий родных и соотечественников, прошедших Великую Отечественную войну. Снимки, как отметил Додон, следует сопроводить кратким описанием подвигов родственников.

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