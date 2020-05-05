Погибшая в небе за Родину. Самолет Марии Кулькиной

На Кургане Славы, у города Дубоссары, у подножия холма гранитные плиты увековечили имена захороненных здесь героев. На протяжении многих лет изучая списки погибших в годы войны, глаза невольно задерживают внимание напротив женских имен. Вспоминаются кадры из фильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики", сцена, в которой вчерашние школьники, а ныне лейтенанты Сагдулаев и Александров (Ромео и Кузнечик) провожают прибывших к ним в полк девушек-летчиц: "Я не знаю, какой подвиг мы с тобой совершим, но то, что эта девочка на войне…"

© Photo : Алексей Петрович Старший лейтенант Мария Кулькина и командир эскадрильи капитан Антипов. На заднем плане — истребитель ЯК-1Б с надписью «Освобожденный Донбасс».

Мария Кулькина "заболела" небом в середине 30-х годов, когда вся советская молодежь восхищалась достижениями Чкалова. Вместо медицинского института – летная школа, путевка в небо. Волею судьбы любовь к авиации переплелась с любовью девичьей, первой, яркой, смелой. Избранником Марии стал инструктор школы, летчик высшего класса Сергей Псарев. Вместе учились, вместе летали, вместе мечтали покорять новые горизонты… Ворвавшаяся в судьбы людей война разлучала семьи, рушила планы, навеки забирала сыновей, отцов, мужей. 28 февраля 1942 года летчик 3 авиационной дивизии дальнего действия 748-го авиационного полка лейтенант Сергей Псарев не вернулся с боевого задания.

Теперь только на фронт! Негодяям, разрушившим ее семейное счастье, не будет пощады. 10 ноября 1942 года Мария Кулькина была призвана в ряды Красной армии. С мая 1943 года, в должности пилота 145-й отдельной эскадрильи связи, она принимала участие в боях на Северо-Кавказском и Южном фронтах. В декабре 1943-го года ей удалось добиться перевода в истребительную авиацию, в 267-й истребительный авиационный полк (ИАП).

Май 1944-го года. Немецкие войска всеми силами пытаются сбросить 8-ю гвардейскую армию, сражающуюся на Шерпенском плацдарме, в бурные воды Днестра. 267-й ИАП имеет задачей поддерживать наземные войска и сопровождать к вражеским позициям штурмовики и бомбардировщики. Командир эскадрильи капитан Антипов и его ведомая Кулькина вылетели на боевое задание. В небе над селом Кошница их пару атаковали 4 вражеских самолета. Прикрывая командира, старший лейтенант Кулькина бросила свой самолет наперерез фашистским "фоккерам". Пулеметная очередь пробила обшивку ЯКа, и, быстро набирая скорость, машина понеслась к земле.

В 1972-м году, благодаря стараниям ветерана Великой Отечественной войны, инициатора поисковой работы в Молдове, полковника Евгения Красовского, место падения самолета Марии Кулькиной удалось обнаружить.

© Photo : Алексей Петрович Памятный знак на месте падения самолёта М.Кулькиной. Воронка, образовавшаяся от удара, превратилась в озеро.

Удар был такой силы, что двигатель самолета ушел в землю на 12 метров! Найденные в ходе поисковых работ обломки, пистолет и орден Красной Звезды не оставили сомнений – спустя годы удалось найти самолет Марии Кулькиной. Прах летчицы был с воинскими почестями перезахоронен у подножия Кургана Славы.

© Photo : Алексей Петрович Курган Славы. Место захоронения М.Кулькиной.

24 года прожила она на свете, отдав свою жизнь за освобождение молдавской земли от фашизма. Ее покой охраняет грозная боевая машина Т-34, погибшая в тех же страшных боях и воскрешенная в виде памятника.

В музее "Ратная слава", на стенде, посвященном лётчикам Великой Отечественной войны, хранится миниатюрная копия самолета Марии Кулькиной ЯК-1Б , выполненная кишиневцем Владимиром Бучинским. На борту самолета надпись: "Освобожденный Донбасс".

© Photo : Алексей Петрович Миниатюрная копия истребителя ЯК-1Б. Экспонат музея «Ратная слава»

Двенадцать боевых машин были построены на средства донецких шахтеров, освобожденных Красной армией. На них сражались летчики 267-го истребительного авиационного полка, в том числе и Мария Кулькина. По иронии судьбы самолет летчицы спустя три десятилетия был найден на территории колхоза "Фруктовый Донбасс" Дубоссарского района.

Вольск, в котором родилась Мария, Донбасс, вооруживший летчиков на борьбу против захватчиков, Молдавия, освобожденная ценой тысяч жизней. Их объединила советская девушка Мария, ставшая частичкой неба над своей великой Родиной, победившей фашизм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova