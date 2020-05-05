Спойте песню "День Победы" на своем родном языке

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Исполнить на родном языке легендарную песню "День Победы" можно уже с 5 мая, - акция уже стартовала, сообщили Sputnik Молдова в Российском центре науки и культуры в Кишиневе (представительство Россотрудничества в Молдове - ред.).

"Пятого мая 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества совместно с Агентством межэтнических отношений запускают онлайн-акцию "День Победы" на родном языке", которая пройдет в поддержку международного культурно-патриотического проекта "День Победы" на всех языках", - отметили организаторы мероприятия.

Участники акции могут записать ролик, запечатлев свое исполнение песни. Этим видео с хештегами #деньпобеды #75летпобеды #9мая #подвигнарода #мыпомним #мыгордимся #молдова #россотрудничество #рцнк #ziuavictoriei #75anivictoriei #9mai #tinemminte #moldova #nemandrim #rossotrudnichestvo #rcnk #ari #centrulrus можно поделиться в социальных сетях, а также отправить ссылки на страницы представительства Россотрудничества и Агентства межэтнических отношений в фейсбуке, одноклассниках или на e-mail (moldova-rcnk@yandex.com). В рамках акции пройдет конкурс на лучшие видеоролики. Победители получат призы.можно поделиться в социальных сетях или отправить ссылку друзьям.

"Проект направлен на демонстрацию многонационального единства людей, отмечающих праздник Великой Победы, которая была достигнута ценой неимоверных усилий разных народов, объединённых одной идеей – спасения Мира от фашизма", - подчеркнули в РЦНК.

Кстати, на сайте pobeda-2020.ru есть интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочным переводом песни на языки народов России, бывшего СССР и стран мира. Эта панель будет доступна с 7 мая. Специально для акции впервые собраны и выполнены переводы легендарной песни на все основные языки народов России, бывшего СССР, Европы и Азии (более 100 литературных переводов).

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