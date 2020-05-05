К 75-летию Победы: истории о подвиге тех, кто спасал жизни в годы войны

В Приднестровье собирают архив из рассказов о тех, кто нес медицинскую службу, в тылу и в пекле войны спасал жизни людей.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. В преддверии Дня Победы в Приднестровье запустили проект " Героизм и милосердие", в котором каждому желающему предлагается поделиться историями о врачах, медсестрах, санитарах приднестровского края времен Великой Отечественной войны, которые сражались за жизни защитников Родины.

Память о подвиге

Письма приходят на адрес Минздрава региона и становятся своеобразной летописью о героях той страшной войны. Люди делятся рассказами о своих родственниках или о знакомых, а есть и те, кто присылают благодарственные письма работникам госпиталя, в котором выхаживали их близкого человека.

Возможно кто-то узнает по имени соседа либо врача, у которого побывал когда-то на приеме, прежде не подозревая о его героическом прошлом. Возможно никто из тех, о ком пишут, не окажется знакомым. Но память о Великом деле этих людей, которые в годы войны спасали жизни других, сохранится в рассказах тех, кто их знал, тех, для кого память столь дорога, что они посчитали очень важным поделиться ею со многими читателями.

Добавить год, чтобы уйти на фронт

Среди присланных писем - написанное Надеждой Воробьевой. Она трогательно рассказывает о своей крестной Полине Николаевне Паскаренко.

"Моя дорогая крестная. Девчонкой ушла на фронт, добавив себе год. Была и санитаркой, и медсестрой. Участвовала в Сталинградском сражении. К сожалению, уже несколько лет ее нет с нами. Отзывчивый и очень доброжелательный человек", - делится воспоминаниями Надежда.

Как она пишет, 9 Мая ее крестная всегда ждала в гости всех своих близких и этой традиции много-много лет.

"Пока была здорова, работала медсестрой в медучреждениях города Бендеры. Любила песни военных лет. Помним! Гордимся!", - завершает Надежда письмо.

Военный ветврач на помощь боевым лошадям

Иван Иванов делится воспоминаниями о своем дедушке, который был военветврачом 3 ранга хирургического отделения.

"Несмотря на его преклонный возраст и не очень хорошее состояние здоровья, он поднимался в горы, где находились пастбища боевых лошадей, с медикаментами на плечах и оказывал необходимую лечебную помощь лошадям", - рассказывает внук.

По его словам, дедушка даже придумал новую методику лечения сухожилий уз боевых лошадей. В хирургическом отделении, где он работал, было 90% выздоровления животных. За это он был награжден медалью "За боевые заслуги". А уже после войны его наградили орденом Ленина.

История о знакомой

Марина Маркотилова делится историей девушки, которая всю войну трудилась в эвакуационном госпитале. Матрена Пименовна Маркс (в девичестве Лаборева) была выпускницей Тираспольского медицинского училища. 19-летней девчонкой, с первых дней войны, служила в составе эвакуационного госпиталя № 2224.

Как пишет Маркотилова, госпиталь был сформирован 25 июня 1941 года. С 15 по 19 июля 1941 года дислоцировался в Тирасполе. 25 июля прибыл в Кривой Рог (Украина), где находился до 8 августа. Госпиталь имел общехирургический профиль. В него поступали с фронта на излечение раненые бойцы и командиры Красной Армии. 12 февраля 1944 года госпиталь убыл в Тулу. Расформирован 1 июня 1946 года.

"Матрена Пименовна награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и орденом Отечественной войны II степени. Последнее время проживала в городе Тула", - поясняет Марина.

О родителях

Ирина Рынкова рассказывает о своих родителях - участниках Великой Отечественной войны. Отец - Рынков Мирон Исаакович 1911 года рождения, принимал участие в событиях на Ханкилголе в должности военврача 2 ранга. В 1941 году прибыл на фронт, был начальником полевого медсанбата (оперирующим хирургом). Награжден орденами и медалями Советского Союза и Польши. После войны служил в Тирасполе в должности начальника санитарной части развернутой дивизии в звании подполковника.

"Издал книгу "Народные университеты", глубоко веря, что именно просвещение населения и профилактика - это будущее медицины. Привлекал к работе в лекториях самых лучших врачей города Тирасполя и приглашенную профессуру из крупных городом Союза", - отмечает в письме Рынкова.

Ее мама - Рынкова (Явтухович) Людмила Васильевна 1923 года рождения, после окончания Новосибирского медицинского училища в 1941 году была призвана на фронт в должности военфельдшера, служила в полевом медсанбате.

"О ее работе писали фронтовые газеты. Войну закончила в Польше в госпитале города Лигница. В послевоенные годы работала в Слободзейской районной санэпидстанции", - пишет дочка.

Низкий поклон

Галина Кузьмина из Санкт-Петербурга прислала письмо, в котором от имени всех родственников выразила благодарность и низкий поклон работникам эвакуационного госпиталя Тирасполя.

"В эвакогоспитале N1826 почти месяц сражались за жизнь раненого лейтенанта Пояркова Василия Григорьевича. Записано время смерти вплоть до минут... а это значит, что у постели раненого рано утром (а может и всю ночь) был человек. Врач или медсестра... они сражались за его жизнь до последнего! Низкий поклон им!", - написала Галина.

Акция продолжается. Кроме воспоминаний о героях в белых халатах, предлагается также присылать фотографии, письма и другие архивные материалы. Все можно отправить по электронной почте - mediamzpmr@gmail.com.

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