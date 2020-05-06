Сквер Героев Великой Отечественной войны в Каменке будет готов к 9 Мая

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. В Каменке близится к завершению строительство сквера Героев Великой Отечественной войны. Планируется, что все работы будут закончены ко Дню Победы – 9 Мая.
"Основной объем работ уже выполнен. Возведена стена под будущую стелу, обустроена прилегающая территория: разбиты клумбы, выложены плиткой дорожки, установлены скамейки, фонари", - сообщили в местной администрации.
Торжественное открытие сквера Героев в связи с введенным в Приднестровье режимом ЧП будет перенесено на неопределенный срок.
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