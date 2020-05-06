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Сквер Героев Великой Отечественной войны в Каменке будет готов к 9 Мая

© Sputnik / Vitaly Ankov
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200506/30135944/skver-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-kamenke-budet-gotov-k-9-maya.html

Благоустройство территории и строительство на ней памятных объектов в самом северном городе Приднестровья уже близится к завершению.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. В Каменке близится к завершению строительство сквера Героев Великой Отечественной войны. Планируется, что все работы будут закончены ко Дню Победы – 9 Мая.

"Основной объем работ уже выполнен. Возведена стена под будущую стелу, обустроена прилегающая территория: разбиты клумбы, выложены плиткой дорожки, установлены скамейки, фонари", - сообщили в местной администрации.

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Завершающим штрихом станет установка самих барельефов Героев Советского Союза, уроженцев Каменского района: Петра Вершигоры, Федора Жарчинского, Ивана Коваля и Ивана Солтыса, а также кавалера ордена Славы трех степеней Ивана Крачевского.

Торжественное открытие сквера Героев в связи с введенным в Приднестровье режимом ЧП будет перенесено на неопределенный срок.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)

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Теги:
кавалеры Ордена Славы, Герой Советского Союза, Великая Отечественная война, Великая Победа, ВОВ, Приднестровье


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