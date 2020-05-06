Высокие награды Родины

Из рук главы государства орден Республики получил житель города Фалешты, рядовой 8-й стрелковой роты 1321 стрелкового Брестского полка 415-й стрелковой дивизии 61 армии 1-го Белорусского фронта, Сергей Степанович Кушнир. 18-летнего юношу призвали в ряды Красной армии весной 1944-го, после освобождения севера Молдавии от фашизма. С боями он прошел путь до самого Берлина, за мужество и героизм был удостоен ордена Славы III степени.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Участник штурма Берлина, красноармеец Кушнир. Спустя 75 лет после Победы.

Выдержка из наградного листа:

"В боях за станцию Трампко 3.03.1945 года товарищ Кушнир из своего автомата уничтожил 5 немецких солдат. 5.03.1945 года в боях за деревню Харнсрунг товарищ Кушнир гранатой уничтожил станковый пулемет противника и убил до 6 солдат…"

Весной 1944-го из родного села Гинкауцы Единецкого района на фронт ушел и Василий Ганущак. Ему довелось принимать участие в освобождении Польши. В апреле 1945-го года в одном из боев рядовой Ганущак получил тяжелое ранение, на всю жизнь искалечившее молодого парня.

"Уже вот-вот наступление должно начаться, и нас вшестером послали за языком. Меня тогда уже в разведку перевели. Ночью пробрались в первую траншею, а она пустая. А во вторую перейти не можем, всё очень сильно заминировано. Никак не пробраться. И тогда нам дали приказ – провести разведку боем.

И утром только позавтракали, пошли в атаку. Но я даже до второй траншеи не дошел, попал на мину… А сзади меня шел парнишка из-под Хотина, беленький такой, мы вместе пошли. И мне этой миной оторвало левую ногу, а его ранило в обе ноги. Мы с ним потом уже встретились. Я даже не понял вначале почему оказался на земле, попытался встать и упал… Тогда я пополз обратно на коленях, помню как свалился в нашу траншею. Повернул голову, и вижу ботинок лежит сзади на колене… Тут я понял, что остался без ноги…Но я упал очень неудачно, поперек траншеи, лицом вниз и даже повернуться не могу. А кровь же идет, нога болит, и в какой-то момент решил снять гранату с пояса, хотел взорвать себя, чтоб не мучиться… Но руки так затекли, что даже гранату не могу из-под себя достать. Мучился просто ужасно…"

Эшелоны, госпитали, долгая дорога домой. Несмотря на полученное увечье, до самой пенсии Василий Яковлевич трудился слесарем-ремонтником.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Младший лейтенант медицинской службы Галина Берегуст

В 1943 году из Ижевска, с третьего курса медицинского факультета на фронт ушла и Галина Берегуст (в девичестве Лыкова). Старшей медицинской сестрой госпиталя для легкораненых №1325 60-й армии, она прошла Украину, Польшу, Чехословакию.

Выдержка из наградного листа:

"…Организация работы, инициатива, энергия и умение Лыковой резко положительно сказалось на сокращении сроков лечения и увеличения выписки в часть выздоровевших раненых. В этом немалая заслуга Лыковой, которая не считаясь ни с какими трудностями работала так, как подобает работать дочери нашей Родины".

Войну младший лейтенант Галина Лыкова встретила в Праге. Кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги".

Им довелось сражаться в самой страшной войне в истории человечества. Затем из руин восстанавливать разрушенную страну. Их подвиг и их жертвы будут жить вечно. Высокие награды Родины они заслужили по праву.

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