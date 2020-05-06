Братство по оружию

После очередного рабочего дня на образовательном форуме в Рязани, за нами заехал мой товарищ, преподаватель Рязанского государственного университета Павел Квартников. Автомобильная экскурсия с посещением мест, связанных с Сергеем Есениным, осмотр достопримечательностей вечернего города. "Ну а этот объект я приберегал специально для Алексея", - таинственно сообщил Павел, паркуя машину на окраине парка. Пройдя по засыпанной снегом дорожке, я сначала не понял, во что мы уперлись. В сумерках на площади посреди парка как будто взметнулась скала с остро заточенной вершиной. Скала оказалась грандиозным памятником, высотою 19 метров. В вихре штыковой атаки застыли отлитые в бронзе солдаты Красной армии и Войска Польского.

© Photo : А. Петрович У памятника советско-польскому братству по оружию. Рязань.

Здесь в Рязани, в мае 1943 года формировалась первая пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко.

Боевое крещение дивизия приняла на белорусской земле, затем, в составе 1-го Белорусского фронта принимала участие в освобождении Варшавы. Вместе с частями Красной армии дошла до столицы фашистской Германии. Кому тогда, в мае 1945 года, среди дымящихся развалин поверженного Берлина, могло прийти в голову что в Европе снова будет идти война, война с памятниками. И вести ее будет освобожденная Красной армией Польша.

В 1984 году в Рязани был сооружен и торжественно открыт памятник советско-польскому братству по оружию. Как символ нерушимой дружбы двух армий, двух народов, победивших общего врага. А спустя 7 лет в польском городе Нове Място польские власти будут демонтировать с пьедестала танк Т-34 из танковой колонны "От трудящихся Молдавии", экипаж которого погиб при освобождении города. Спустя еще три десятилетия Польша демонтирует все памятные знаки в честь советско-польской дружбы, заклеймит их позорной формулировкой - "символы тоталитарного режима".

И все-таки, как бы не хотелось некоторым политическим силам Польши стереть историческую память, Великая Отечественная война и общая борьба против фашизма навеки породнили народ Польши с государствами бывшего СССР. В польской земле вечным сном спит Герой Советского Союза Иван Солтыс, память которого нам помогли увековечить городские власти города Болеславец. В польском Кнецине обрел последний покой кишиневец, рядовой 170-й стрелковой дивизии Василий Булат, погибший в марте 1945 года. В польской дивизии имени Тадеуша Костюшко сражался наш соотечественник, впоследствии генерал-майор Сергей Безнощенко, депутат первого парламента Республики Молдова.

© Photo : А. Петрович Генерал-майор Сергей Безнощенко. Воевал в составе Войска Польского

Выдержка из наградного листа:

"За время пребывания в Польской армии своей грамотностью и дисциплиной служит примером для польских офицеров".

Членом молдавского поискового отряда "Август" является житель польского города Пила Юлиан Вежбовски.

© Photo : А. Петрович Поисковик отряда Август Юлиан Вежбовски. Поисковый лагерь Вахта Памяти. Каушанский район

Несколько лет назад он, вместе с молдавскими поисковиками принимал участие в поисковых работах на Кицканском плацдарме, помогает с запросами по поиску захоронений солдат, погибших в Польше. Благодаря его помощи родные рядового Ивана Багрина, уроженца города Басарабяска, смогли отыскать его могилу. На протяжении 70 лет его дочь не знала точное место захоронения отца.

В Польше, в неимоверно тяжелых условиях трудится военно-мемориальное общество Kursk во главе с Ежи Тыцем.

© Photo : А. Петрович С руководителем военно-мемориального общества KURSK Ежи Тыцем на пресс-конференции в РИА-Новости

Польские патриоты восстанавливают памятники, увековечивают имена героев. Иногда для этого приходится обращаться в суд, как это произошло в нашумевшем деле с памятником на братской могиле в городе Тшчанка. Польские власти поспешили заявить, что под монументом нет воинского захоронения, и в рекордно короткие сроки, при помощи тяжелой техники, сровняли мавзолей с землей. Ежи Тыцу не только удалось документально доказать, что останки советских солдат остались лежать под обломками разрушенного памятника. Ему удалось найти родственников захороненных здесь солдат и офицеров. Решением польского суда возбуждено производство по этому случаю.

А что же Рязань? А в Рязани холодным декабрьским вечером у памятника советско-польскому братству по оружию мы нашли присыпанные снегом живые цветы.

© Photo : А. Петрович Живые цветы у подножия монумента

Здесь никому в голову не приходит снести величественный монумент в качестве ответной меры на запредельные по своему кощунству действия польских властей. Памятник - от слова "память", общая память двух народов, скрепленная пролитой кровью. И никому не под силу ее стереть.

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